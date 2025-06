MISTÉRIO

Polícia encontra arma em quarto de hotel onde advogado Daniel Keller morreu

Advogado criminalista foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (13)

Um revólver foi retirado pela Polícia Civil do quarto de hotel onde Daniel Keller foi encontrado morto, na manhã desta sexta-feira (13) . O objeto passará por perícia durante a investigação da morte do advogado e professor, que é investigada pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). >

O advogado foi encontrado, no hotel Mercure Boulevard, no Caminho das Árvores, por volta das 9 horas. Após a confirmação do óbito, o local foi cercado para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A arma, que aparentava estar suja de sangue, foi recolhida pelo Serviço de Investigação de Local de Crime (SILC). >