EMPREGO

O que faz um auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil

Função está presente em órgãos municipais, estaduais e federais

Se você quer ingressar na carreira de auditor fiscal, é importante entender que existem diferentes tipos de cargos para a profissão. O auditor pode atuar em órgãos do serviço público municipal, estadual e federal, que têm variações em salários iniciais e funções estabelecidas para serem exercidas pelos profissionais. >

No Brasil, os principais tipos de auditor fiscal tributário, que fiscaliza tributos e impostos dos cidadãos, e auditor da área de Tecnologia da Informação (TI), que verificam a segurança e integridade de sistemas de informação de órgãos públicos e empresas para garantir a proteção dos dados. >

Os auditores trabalham em diferentes órgãos como Secretarias da Fazenda Estaduais e Municipais, Receita Federal, onde são responsáveis por fiscalização aduaneira e tributária do cenário nacional, e Tribunal de Contas, onde os auditores atuam para fiscalizar as contes da administração pública. >

Os salários variam dependendo do órgão, da região e do nível de experiência, mas, em geral, podem chegar a valores bastante atrativos. Por exemplo, o concurso da Sefaz de Sergipe oferece salários de até R$ 22,5 mil para auditor fiscal, incluindo vencimento básico e bônus. Em outros órgãos, os salários iniciais podem variar de R$ 10 mil a R$ 20 mil, podendo aumentar com a experiência e cargos de liderança. >