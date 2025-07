EMPREGO

Isenção, taxa e cotas: veja detalhes de concurso de auditor fiscal com salários de R$ 22,5 mil

Sefaz abre inscrições na quinta-feira (31)

O concurso público para auditor fiscal da Secretaria do Estado da Fazenda de Sergipe (Sefaz), q ue abre inscrições na quinta-feira (31), já tem detalhes revelados em edital da banca organizadora do caso. Um dos destaques é a isenção para candidatos interessados na prova, que está disponível em quatro possibilidades. >

A primeira é para desempregados, que vão precisar comprovar a situação com Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), documento que comprove o recebimento do seguro-desemprego ou a publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor vinculado à administração pública pelo regime estatutário. >

A segunda é para doadores de sangue, sendo necessário apresentar a certidão emitida pelo Centro de Hemoterapia do Estado de Sergipe (HEMOSE), comprovando que realizou, no mínimo, duas doações de sangue, no período de um ano, sendo que a última doação deverá ter sido realizada no prazo anterior de seis meses antes da efetivação da inscrição. >