Universidade abre concurso para professores com salários de até R$ 13 mil

Inscrições estão abertas até o dia 13 de agosto

Quem é professor pode ter uma boa oportunidade de ganhar dois dígitos de salário nos próximos meses. Isso porque a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS) abriu um concurso público para docentes com formação superior e título de doutor com remuneração inicial que pode chegar a R$ 13 mil. >