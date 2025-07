SAIBA SE VOCÊ TEM DIREITO

Veja quanto você vai receber de lucro do FGTS em 2025

R$ 12,9 bilhões serão distribuídos entre 134 milhões de trabalhadores



Yan Inácio

Tharsila Prates

Publicado em 25 de julho de 2025 às 15:20

FGTS Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) encerrou o ano de 2024 com um lucro de R$ 13,6 bilhões, o segundo melhor desempenho nos últimos cinco anos. E 95% desse valor - R$ 12,9 bilhões - serão distribuídos aos 134 milhões de trabalhadores, com 235 milhões de contas, neste ano. >

Em reunião realizada nesta quinta-feira (24), o Conselho Curador aprovou, sem ressalvas, as demonstrações financeiras elaboradas pela Caixa, na qualidade de Agente Operador, e autorizou a distribuição de 95% do resultado, conforme estabelece a Lei nº 8.036/90.>

Como consultar o saldo?

Os trabalhadores poderão consultar o crédito no extrato da conta de FGTS, por meio do Aplicativo FGTS, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos Google Play e App Store. É possível também conseguir uma cópia do extrato nas agências da Caixa.

>

Com a distribuição dos lucros, a rentabilidade das contas vinculadas do FGTS, em 2024, será de 6,05%, acima da inflação registrada no mesmo período, que foi de 4,83%, cumprindo o objetivo, segundo a Caixa, de gerar ganho real ao trabalhador e manter os investimentos nos programas de aplicação.>

O valor referente à distribuição dos lucros passa a compor o saldo das contas vinculadas e pode ser sacado nas situações previstas na Lei 8.036/90, como nos casos de rescisão sem justa causa, saque-aniversário, aposentadoria e outros.>

Veja quanto você vai receber de lucro em 2025

Saldo: R$ 100 - Lucro: R$ 2,04 >

Saldo: R$ 500 - Lucro: R$ 10,21 >

Saldo: R$ 1.000 - Lucro: R$ 20,43 >

Saldo: R$ 2.000 - Lucro: R$ 40,86 >

Saldo: R$ 3.000 - Lucro: R$ 61,29 >

Saldo: R$ 4.000 - Lucro: R$ 81,72 >

Saldo: R$ 5.000 - Lucro: R$ 102,15 >

Saldo: R$ 6.000 - Lucro: R$ 122,58 >

Saldo: R$ 7.000 - Lucro: R$ 143,00 >

Saldo: R$ 8.000 - Lucro: R$ 163,43 >

Saldo: R$ 9.000 - Lucro: R$ 183,86 >

Saldo: R$ 10.000 - Lucro: R$ 204,29 >

Saldo: R$ 20.000 - Lucro: R$ 408,58 >

Saldo: R$ 30.000 - Lucro: R$ 612,88 >

Saldo: R$ 40.000 - Lucro: R$ 817,17 >

Saldo: R$ 50.000 - Lucro: R$ 1.021,46 >

Saldo: R$ 60.000 - Lucro: R$ 1.225,75 >

Saldo: R$ 70.000 - Lucro: R$ 1.430,04 >

Saldo: R$ 80.000 - Lucro: R$ 1.634,34 >

Saldo: R$ 90.000 - Lucro: R$ 1.838,63 >

Saldo: R$ 100.000 - Lucro: R$ 2.042,92 >

Saldo: R$ 150.000 - Lucro: R$ 3.064,38 >

Saldo: R$ 200.000 - Lucro: R$ 4.085,84 >

Saldo: R$ 250.000 - Lucro: R$ 5.107,30 >

Saldo: R$ 300.000 - Lucro: R$ 6.128,76 >

Saldo: R$ 350.000 - Lucro: R$ 7.150,22 >

Saldo: R$ 400.000 - Lucro: R$ 8.171,68 >

Saldo: R$ 450.000 - Lucro: R$ 9.193,14 >

Saldo: R$ 500.000 - Lucro: R$ 10.214,60 >

Saldo: R$ 550.000 - Lucro: R$ 11.236,05 >

Saldo: R$ 600.000 - Lucro: R$ 12.257,51 >

Saldo: R$ 650.000 - Lucro: R$ 13.278,97 >

Saldo: R$ 700.000 - Lucro: R$ 14.300,43 >

Saldo: R$ 750.000 - Lucro: R$ 15.321,89 >

Saldo: R$ 800.000 - Lucro: R$ 16.343,35 >

Saldo: R$ 850.000 - Lucro: R$ 17.364,81 >

Saldo: R$ 900.000 - Lucro: R$ 18.386,27 >

Saldo: R$ 950.000 - Lucro: R$ 19.407,73 >