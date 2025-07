EMPREGO

Mutirão oferece 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil para mulheres negras em Salvador

Oportunidades são distribuídas nesta sexta-feira (25), Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

Millena Marques

Publicado em 25 de julho de 2025 às 10:38

SineBahia Crédito: Thuane Maria/GovBA

O SineBahia oferece um mutirão com 100 vagas de emprego e diversos serviços gratuitos para mulheres negras em Salvador, nesta sexta-feira (25), Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A ação ocorre na sede da instituição, no Terminal de Ônibus de Pituaçu. Além de se candidatar a vagas de emprego, as mulheres poderão participar de palestras, receber vacinas, entre outros serviços. >

Vagas>

Agente de vendas e serviços>

Nível superior incompleto em administração, gestão comercial e áreas afins>

Experiência mínima de 6 meses na ctps>

Obrigatório possuir experiência com vendas de serviços de empresa de segurança, captação de Clientes, CNH AB, possuir moto ou carro próprios, trabalhar por 44 horas semanais.>

Salário: R$ 3.500 + comissão + benefícios + auxilio combustível>

Atendente de loja>

Ensino médio completo>

Experiência mínima de 6 meses na ctps>

Obrigatório possuir experiência com atendimento ao cliente de forma personalizada, vivência sólida como vendedora no comércio varejista, habilidades com redes sociais, disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado>

Salário: R$ 1.518 + comissão + benefícios>

Auxiliar de limpeza>

Ensino fundamental completo>

Experiência mínima de 6 meses na ctps>

Obrigatório possuir vivência com limpeza de áreas internas e externas, disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado das 8h às 17h>

Salário: 1.518 + benefícios>

Auxiliar de limpeza>

Ensino médio incompleto>

Experiência mínima de 6 meses na função>

Obrigatório possuir vivência com limpeza de áreas internas e externas, disponibilidade para trabalhar em área hospitalar por 44 horas semanais de segunda a sábado, domingo por escala>

Salário: R$ 1.518 + benefícios>

Auxiliar de limpeza>

Ensino médio completo>

Experiência mínima de 6 meses na ctps>

Obrigatório possuir vivência com limpeza de áreas internas e externas, disponibilidade para trabalhar em área hospitalar>

Salário: R$ 1.530 + insalubridade de 20% + benefícios>

Auxiliar de limpeza>

Ensino médio completo>

Experiência mínima de 6 meses na ctps>

Obrigatório possuir experiência com limpeza de áreas internas e externas>

Salário: R$ 1.518 + benefícios>

Auxiliar de cabelereiro>

Ensino médio completo>

Experiência mínima de 6 meses na função>

Obrigatório possuir certificado de curso na área, vivência em salão de beleza, disponibilidade para trabalhar por 44h semanais de terça a sábado>

Salário: R$ 1.746 + benefícios>

Auxiliar de cozinha>

Ensino médio completo>

Experiência mínima de 6 meses na função>

Obrigatório possuir vivência com montagem de pratos, manuseio de utensílios em cozinha>

Disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado das 7h00 às 16h00>

Salário: R$ 1.518 + benefícios>

Auxiliar pessoal>

Ensino médio completo>

Experiência mínima de 6 meses na ctps>

Obrigatório possuir vivência em setor pessoal, sólida experiência com admissão, folha de pagamento, férias e controle de ponto, conhecimento do pacote office>

Salário: R$ 1.800 + benefícios>

Camareira de hotel>

Ensino médio completo>

Experiência mínima de 6 meses na função>

Obrigatório possuir vivência e organização com arrumação de hotéis, disponibilidade para trabalhar das 8h às 16h20>

Salário: R$ 1.518 + benefícios>

Consultor de vendas>

Ensino médio completo>

Experiência mínima de 3 meses na função>

Obrigatório possuir experiência com atendimento ao cliente, disponibilidade para atuar com vendas de serviços fotográficos, habilidades com redes sociais, trabalhar por 44 horas semanais.>

Salário: R$ 1.518 + 5% de comissão + benefícios>

Costureira de máquina reta>

Ensino médio completo>

Experiência mínima de 6 meses na função>

Obrigatório possuir experiência com manuseio de máquina reta e overlock>

Salário: R$ 1.741,77 + benefícios>

Operadora de telemarketing>

Ensino médio completo>

Não exige comprovação de experiência>

Obrigatório possuir vivência com atendimento, noções de vendas, informática básica, disponibilidade para trabalhar das 15h às 21h ou das 16h às 22h>

Salário e benefícios serão informados na entrevista>

Operadora de telemarketing>

Ensino médio completo>

Não exige comprovação de experiência>

Obrigatório possuir vivência com atendimento, noções de vendas, informática básica, disponibilidade para trabalhar das 15h40 às 22h>

Salário: R$ 1.518 + benefícios>

Educadora física>

Ensino superior completo em educação física>

Não exige comprovação de experiência>

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em academia acompanhando alunos nos treinos, apresentar cref ativo, trabalhar de segunda a sexta por 4 horas diárias, finais de semana e feriados por escala>

Hora aula: R$ 13 + benefícios>

Recepcionista>

Ensino médio completo>

Experiência mínima de 6 meses na função>

Obrigatório possuir experiência com atendimento a clientes, vivência com manuseio de redes sociais, informática básica, disponibilidade para trabalhar por 44h semanais>

Salário: R$ 1.544,48 + benefícios>

Recepcionista>

Ensino médio completo>

Experiência mínima de 6 meses na função>

Obrigatório possuir experiência com atendimento a clientes, informática básica, disponibilidade para trabalhar por 44h semanais de terça a sábado das 8h00 às 18h00>

Salário: R$ 1.950 + benefícios>

Recepcionista>

Ensino médio completo>

Experiência mínima de 6 meses na função>

Obrigatório possuir experiência com atendimento em plataforma digital, preparo de pautas para reuniões e compromissos agendados>

Salário: R$ 2.000 + benefícios>

Vendedora de calçados>

Ensino médio completo>

Experiência mínima de 6 meses na função>

Obrigatório possuir experiência com vendas em loja de varejo>

3,5% de comissão + benefícios>

Vendedora de loja>

Ensino médio completo>

Experiência mínima de 6 meses na função>

Obrigatório possuir experiência com atendimento ao cliente, ter trabalhado em loja de varejo, disponibilidade para atuar com vendas de peças íntimas>

Vendedora de loja>

Ensino médio completo>

Não exige comprovação de experiência>

Obrigatório possuir vivência com atendimento ao cliente, noções de arrumação em loja e ambiente organizado, trabalhar por 44 horas semanais>