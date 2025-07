EMPREGO

Bahia tem concursos públicos com salários de até R$ 8,7 mil; confira

Oportunidades são para cargos em prefeituras, universidade federal, secretaria estadual e mais

Millena Marques

Publicado em 25 de julho de 2025 às 11:28

Secretaria de Administração (Saeb) Crédito: Divulgação Seb/Morgana Sampaio

Ao menos cinco concursos públicos estão com inscrições abertas na Bahia. As vagas são para secretaria estadual, universidade federal, instituto de conservação e mais. Os salários vão até R$ 8,7 mil. Confira abaixo: >

Saeb>

A Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb) vai contratar novos funcionários em agosto. As inscrições começam no próximo dia 28 e vão até 1º de agosto. Ao todo, são 25 vagas com salários que variam de R$ 3.348,59 a R$ 8,7 mil, com direito a auxílio-transporte por dia útil trabalhado.>

As oportunidades são para cargos de nível superior para lotação em Salvador, via Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). O contrato de trabalho terá prazo de 3 anos, podendo ser renovado por igual período.>

TJ-BA>

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) anunciou um concurso público para os cartórios extrajudiciais de notas e de registros do estado. A previsão é de que o certame seja realizado no segundo semestre de 2025. Ainda não há informações sobre as funções que serão ofertadas.>

UFOB>

A Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado para professor até o dia 31 de julho. São 12 vagas com salários até R$ 8 mil dependendo da titulação do candidato contratado, com direito a auxílio-alimentação de R$ 1.000,00, auxílio-saúde e auxílio-educação.>

ICMBio>

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a abertura de um Processo Seletivo, com o objetivo de preencher oito vagas para o cargo de Agente Temporário Ambiental.>

As oportunidades são para profissionais de Nível I, destinadas à área temática de Prevenção e Combate a Incêndios, no município de Prado, na Bahia. A remuneração mensal corresponde a um salário mínimo e meio, acrescida de auxílios legais.>

Prefeitura de Coribe>

A Prefeitura de Coribe, no Extremo Oeste da Bahia, lançou um processo seletivo para a contratação de profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 3,2 mil, com jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais.>

As oportunidades contemplam diversos cargos, incluindo professor de AEE - Atendimento Educacional Especializado (7 vagas), psicopedagoga (2 vagas), auxiliar administrativo (43 vagas), serviços gerais (43 vagas), vigilante noturno (4 vagas), professor (14 vagas), coordenador(a) escolar (1 vaga), merendeira (20 vagas), porteiro (17 vagas), digitador (5 vagas), monitor escolar (20 vagas), cuidador(a) escolar (20 vagas), motorista (7 vagas) e gastrônomo (1 vaga).>

Prefeitura de Feira>