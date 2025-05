OPORTUNIDADE

Prefeitura baiana vai abrir concurso público com mil vagas para professores

Objetivo é contratar os concursados para estarem em sala de aula já no próximo ano

Esther Morais

Publicado em 21 de maio de 2025 às 11:11

Prefeitura vai abrir concurso público para mais mil professores Crédito: Jorge Magalhães

A Prefeitura de Feira de Santana vai abrir concurso público para contratação efetiva de mil professores ainda este ano. A decisão foi anunciada pelo prefeito José Ronaldo, na tarde de segunda-feira (19), durante coletiva à imprensa para anunciar investimentos na Educação do município da ordem de mais de R$ 58 milhões. >

Ao anunciar a abertura do concurso público, o gestor informou que pretende substituir os professores contratados através do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), que são temporários, por professores do quadro efetivo.>

Para viabilizar o novo concurso público, José Ronaldo despachou ofício à Procuradoria Geral do Município para análise e viabilidade ainda este ano. O objetivo é contratar os concursados para estarem em sala de aula já no próximo ano.>

Educação municipal abre seleção para 500 cuidadores escolares

Além disso, a Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana abriu na terça-feira (20) o processo seletivo simplificado para a contratação de 500 cuidadores que atuarão em escolas da rede pública municipal. >

A seleção será realizada em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), por meio de análise curricular, conforme previsto no Edital nº 002/2025, em edição do Diário Oficial Eletrônico. >

Os profissionais selecionados prestarão apoio direto a estudantes com deficiência ou necessidades educacionais específicas, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 2.000,00 mensais. O contrato terá duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o interesse da administração pública.>