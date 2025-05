OPORTUNIDADE

Ciee abre mais de 300 vagas na Bahia; saiba como participar

Millena Marques

Publicado em 20 de maio de 2025 às 12:04

CIEE Crédito: Reprodução

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Organização Não-Governamental (ONG) de inclusão social e empregabilidade jovem da América Latina, oferta, nesta terça-feira (20), mais de 300 vagas de estágio na Bahia.

As áreas com maior número de oportunidades dentro do programa de estágio são: Administração, Direito, Contabilidade, Construção Civil, Tecnologia e Comunicação Social. Receba mais informações de emprego aqui.

Para participar dos processos seletivos é necessário realizar o cadastro no Portal CIEE. Fundamental que informações como CEP, e-mail e número de contato estejam corretos. Na plataforma o usuário ainda contará com cursos e poderá enriquecer o perfil por meio de vídeo apresentação e redação online. Todas as ferramentas são disponibilizadas gratuitamente.