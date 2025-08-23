Acesse sua conta
Crea abre inscrições para concurso com salários de até R$ 11,3 mil

Inscrições vão até o dia 22 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 16:25

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (Crea-PB) Crédito: Reprodução

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (Crea-PB) abriu as inscrições para o concurso público que visa preencher 20 vagas imediatas de nível médio, técnico e superior. Os salários são de até R$ 11.382,08.

As inscrições podem ser feitas através do Instituto Darwin. Há cobrança de taxa de inscrição de R$ 90 para cargos de nível médio e técnico; e R$ 105 para cargos de nível superior. O prazo vai até o dia 22 de setembro.

Poderá fazer pedido de isenção da taxa de inscrição até o dia 28 de agosto os candidatos de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou doadores de medula óssea.

Dentre as vagas a serem preenchidas, há oportunidades para assistente administrativo, fiscal, técnico operacional, advogado, contador, engenheiro, auditor, analista administrativo e analista de sistema.

Quadro de vagas do concurso para o Crea-PB

1 de 2
Quadro de vagas do concurso para o Crea-PB por Reprodução/Edital

A aplicação da prova objetiva e discursiva será realizada no dia 26 de outubro e terá quatro horas de duração. O exame será avaliado pelo Instituto Darwin.

