Crea abre inscrições para concurso com salários de até R$ 11,3 mil

Larissa Almeida
Publicado em 23 de agosto de 2025 às 16:25
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (Crea-PB) abriu as inscrições para o concurso público que visa preencher 20 vagas imediatas de nível médio, técnico e superior. Os salários são de até R$ 11.382,08.
As inscrições podem ser feitas através do Instituto Darwin. Há cobrança de taxa de inscrição de R$ 90 para cargos de nível médio e técnico; e R$ 105 para cargos de nível superior. O prazo vai até o dia 22 de setembro.
Poderá fazer pedido de isenção da taxa de inscrição até o dia 28 de agosto os candidatos de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou doadores de medula óssea.
Dentre as vagas a serem preenchidas, há oportunidades para assistente administrativo, fiscal, técnico operacional, advogado, contador, engenheiro, auditor, analista administrativo e analista de sistema.
Quadro de vagas do concurso para o Crea-PB
A aplicação da prova objetiva e discursiva será realizada no dia 26 de outubro e terá quatro horas de duração. O exame será avaliado pelo Instituto Darwin.