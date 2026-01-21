Prefeitura baiana oferece 188 vagas para professores com salários de até R$ 5,5 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08:01
A Prefeitura de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, publicou os Editais dos Processos Seletivos Simplificados (PSS) nº 002/2026 e nº 003/2026, voltados à contratação temporária de profissionais da Educação.
O PSS nº 002/2026 prevê a contratação de 188 professores substitutos, que irão atuar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental da rede municipal. A seleção será realizada em etapa única de avaliação curricular, considerando títulos e experiência profissional, conforme critérios definidos em edital, garantindo reposições qualificadas nas escolas municipais.
Já o PSS nº 003/2026 é destinado à contratação temporária de profissionais para funções de todos e serviços educacionais. O processo contempla vagas para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de Secretaria,auxiliar de desenvolvimento infantil, cozinheira, monitor, motorista e motorista de veículo pesado, reforçando a estrutura de funcionamento das unidades da rede municipal de ensino.
Concurso público - quais pagam maiores salários
As inscrições para ambos os processos são gratuitas e ocorrem em duas etapas. A pré-inscrição on-line deve ser realizada no site oficial da prefeitura, das 18h do dia 16 de janeiro até às 12h desta quarta-feira (21). A etapa presencial, destinada à entrega de currículos e documentação, acontece de 27 a 30 de janeiro, das 8h às 14h, no CEMEI Flora Sales, localizado na Rua do Comércio, nº 24, bairro Centauro.