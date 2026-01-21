EMPREGO

Prefeitura baiana oferece 188 vagas para professores com salários de até R$ 5,5 mil

Pré-inscrição para processo seletivo termina nesta quarta-feira (21)

Millena Marques

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08:01

Prefeitura de Eunápolis Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, publicou os Editais dos Processos Seletivos Simplificados (PSS) nº 002/2026 e nº 003/2026, voltados à contratação temporária de profissionais da Educação.

O PSS nº 002/2026 prevê a contratação de 188 professores substitutos, que irão atuar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental da rede municipal. A seleção será realizada em etapa única de avaliação curricular, considerando títulos e experiência profissional, conforme critérios definidos em edital, garantindo reposições qualificadas nas escolas municipais.

Já o PSS nº 003/2026 é destinado à contratação temporária de profissionais para funções de todos e serviços educacionais. O processo contempla vagas para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de Secretaria,auxiliar de desenvolvimento infantil, cozinheira, monitor, motorista e motorista de veículo pesado, reforçando a estrutura de funcionamento das unidades da rede municipal de ensino.

