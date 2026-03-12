Acesse sua conta
Salários de até R$ 10,4 mil: MP abre concurso com vagas para níveis médio e superior

São 60 cargos efetivos para o Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de março de 2026 às 13:38

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP-ES) abriu inscrições para um novo concurso público com 60 vagas para cargos efetivos do grupo administrativo, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para candidatos de nível médio e superior, com salários iniciais que podem chegar a R$ 10.453,81, além de benefícios.

As inscrições devem ser feitas pela internet, no site da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas (FGV), entre 16h de 12 de março e 16h de 9 de abril de 2026. A taxa é de R$ 95 para cargos de nível médio e R$ 120 para os de nível superior, e o pagamento poderá ser realizado até 10 de abril. Também há possibilidade de solicitar isenção da taxa entre 12 e 18 de março, conforme critérios previstos no edital.

Vagas

As vagas estão distribuídas entre os cargos de Agente de Apoio, voltado para candidatos com ensino médio, e Agente Técnico e Agente Especializado, destinados a profissionais de nível superior. As funções contemplam diversas áreas, como administração, engenharia, tecnologia da informação, saúde e assistência social.

Entre os cargos disponíveis estão, por exemplo, administrador, arquiteto, engenheiros de diferentes especialidades, enfermeiro, psicólogo, contador, estatístico, desenvolvedor, analista de sistemas, cientista de dados e médicos. Para o cargo de agente de apoio, são 20 vagas na área administrativa.

Etapas

O processo seletivo será composto por prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Para os cargos de nível superior também haverá avaliação de títulos, enquanto candidatos que concorrerem às vagas reservadas passarão ainda por procedimentos de verificação, como heteroidentificação e avaliação biopsicossocial.

As provas devem ser realizadas preferencialmente em Vitória, podendo ocorrer também em cidades próximas caso o número de inscritos ultrapasse a capacidade dos locais de aplicação.

O edital prevê ainda reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e indígenas, conforme legislação estadual. A jornada de trabalho será de até 40 horas semanais, com exceção das funções médicas, que terão carga de até 20 horas.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

