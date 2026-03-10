OPORTUNIDADE

Secretaria abre inscrições de processo seletivo com 845 vagas para ensino fundamental

Vagas são para atuar no Mato Grosso do Sul

Millena Marques

Publicado em 10 de março de 2026 às 14:27

Vagas são para o Mato Grosso do Sul Crédito: Divulgação

As Secretarias de Estado de Educação (SED) e de Administração (SAD) do Mato Grosso do Sul abriram inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado às funções de Agente de Limpeza e Agente de Merenda. Ao todo, estão sendo ofertadas 845 vagas para Agentes de Atividades Educacionais, que atuarão na prestação de serviços nas escolas da Rede Estadual de Ensino (REE).

A seleção será realizada para contratação temporária, com o objetivo de atender demandas de excepcional interesse público nas unidades escolares.

Podem participar do processo seletivo profissionais que atendam aos requisitos básicos e às demais condições exigidas para o exercício das funções, conforme estabelecido no item 2 do edital e na legislação vigente relacionada ao tema.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Inscrições e vagas

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 11 e 18 de março, considerando o horário de Mato Grosso do Sul. Para participar, o candidato deve acessar o site do E-Concurso MS (www.econcursoms.ms.gov.br) e entrar na área do candidato, seguindo as orientações e procedimentos descritos no edital.

O processo seletivo assegura reserva de vagas para grupos específicos. Do total ofertado, 20% são destinadas a candidatos negros, 5% a pessoas com deficiência (PCD) e 3% a candidatos indígenas, desde que aprovados e habilitados como cotistas, conforme as legislações e os procedimentos estabelecidos no edital.

Também há vagas destinadas às escolas estaduais localizadas em aldeias indígenas. Nesses casos, haverá prioridade para candidatos indígenas aprovados, que concorrerão de forma exclusiva, seguindo a ordem de classificação, para atuar nessas unidades.

Etapas

O processo seletivo será composto por duas etapas. A primeira é a inscrição, de caráter eliminatório. Já a segunda consiste na avaliação curricular, que terá caráter eliminatório e classificatório.