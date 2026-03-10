Secretaria abre inscrições de processo seletivo com 845 vagas para ensino fundamental

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 10 de março de 2026 às 14:27
As Secretarias de Estado de Educação (SED) e de Administração (SAD) do Mato Grosso do Sul abriram inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado às funções de Agente de Limpeza e Agente de Merenda. Ao todo, estão sendo ofertadas 845 vagas para Agentes de Atividades Educacionais, que atuarão na prestação de serviços nas escolas da Rede Estadual de Ensino (REE).
A seleção será realizada para contratação temporária, com o objetivo de atender demandas de excepcional interesse público nas unidades escolares.
Podem participar do processo seletivo profissionais que atendam aos requisitos básicos e às demais condições exigidas para o exercício das funções, conforme estabelecido no item 2 do edital e na legislação vigente relacionada ao tema.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 11 e 18 de março, considerando o horário de Mato Grosso do Sul. Para participar, o candidato deve acessar o site do E-Concurso MS (www.econcursoms.ms.gov.br) e entrar na área do candidato, seguindo as orientações e procedimentos descritos no edital.
O processo seletivo assegura reserva de vagas para grupos específicos. Do total ofertado, 20% são destinadas a candidatos negros, 5% a pessoas com deficiência (PCD) e 3% a candidatos indígenas, desde que aprovados e habilitados como cotistas, conforme as legislações e os procedimentos estabelecidos no edital.
Também há vagas destinadas às escolas estaduais localizadas em aldeias indígenas. Nesses casos, haverá prioridade para candidatos indígenas aprovados, que concorrerão de forma exclusiva, seguindo a ordem de classificação, para atuar nessas unidades.
O processo seletivo será composto por duas etapas. A primeira é a inscrição, de caráter eliminatório. Já a segunda consiste na avaliação curricular, que terá caráter eliminatório e classificatório.
A lista de candidatos com inscrições deferidas e indeferidas será divulgada por meio de edital próprio no Diário Oficial Eletrônico (https://www.diariooficial.ms.gov.br) e também no site do E-Concurso MS, em ordem alfabética.