EMPREGOS E SOLUÇÕES

Entrevista de emprego expõe cultura das empresas e acende alerta para igualdade de gênero

Questionamentos sobre maternidade e vida pessoal em processos seletivos são sinais importantes sobre respeito a limites e diversidade

Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de março de 2026 às 20:42

Muito além da avaliação, o momento da entrevista também expõe valores, práticas e o nível de maturidade da organização em relação à diversidade Crédito: Shutterstock

Perguntas sobre maternidade ou vida pessoal ainda fazem parte da realidade de muitas mulheres em entrevistas de emprego. Esses questionamentos podem revelar muito sobre a cultura da empresa. Muito além da avaliação, o momento da entrevista também expõe valores, práticas e o nível de maturidade da organização em relação à diversidade.

Segundo o Relatório Mulheres Brasileiras, 64% das mulheres já foram questionadas sobre maternidade e 42% receberam perguntas sobre gravidez ou intenção de engravidar durante processos seletivos.

“A entrevista é uma via de mão dupla. A candidata está sendo avaliada, mas também observa a empresa. Quando questionam se a mulher pretende ter filhos ou como conciliar maternidade e trabalho, a organização transmite informações importantes sobre como trata suas colaboradoras”, comenta Polyana Macedo, gerente executiva de RPO no ManpowerGroup Brasil, consultoria global de soluções em RH.

Para ajudar as candidatas a interpretar esses sinais e tomar decisões mais conscientes, a especialista aponta os principais pontos de atenção durante o processo seletivo. Confira:

Perguntas que indicam alerta

Nem todas as perguntas problemáticas aparecem diretamente. Algumas surgem em tom de conversa informal, mas carregam intenções que não deveriam fazer parte do processo.

Questionamentos como “Você tem filhos ou pretende ter?”, “É casada?”, “Pretende se casar nos próximos anos?” ou “Você teria disponibilidade mesmo com filhos pequenos?” sinalizam que maternidade, vida pessoal e planos familiares ainda são vistos como fatores que influenciam o desempenho da candidata.

“Uma organização que faz essas perguntas provavelmente encara a mulher, em alguma medida, como um risco. Isso pode indicar como ela será tratada depois da contratação, especialmente em situações como gravidez ou retorno de licença”, destaca Polyana.

Sinais sutis de cultura e postura

O processo seletivo comunica muito além das perguntas feitas. A postura do entrevistador, a composição da banca e até o tom das respostas ajudam a revelar como a empresa enxerga diversidade e equidade na prática.

A ausência de mulheres em cargos de liderança, respostas evasivas quando o tema é diversidade ou uma atitude condescendente durante a conversa são sinais de alerta. Da mesma forma, explicações vagas sobre trilha de carreira e crescimento profissional podem indicar que o desenvolvimento feminino não é tratado de maneira estruturada ou estratégica.

“O cuidado com que o processo é conduzido, as perguntas feitas, e as que são evitadas, além da diversidade entre os entrevistadores, comunicam valores de forma muito clara. Saber identificar esses sinais é uma forma de proteção e também um passo importante para escolhas profissionais mais conscientes”, explica a especialista.

O que perguntar para avaliar a empresa

Na entrevista, é possível analisar a maturidade da empresa ao questionar sobre programas de desenvolvimento para mulheres, políticas de licença-maternidade além do mínimo legal e possibilidades de flexibilidade. Empresas que respondem com clareza tendem a oferecer ambientes mais seguros para o crescimento profissional feminino.

“Fazer perguntas na entrevista é um sinal de maturidade profissional. Perguntar sobre políticas de licença ou sobre a composição da liderança ajuda a entender se aquele é um lugar onde será possível crescer”, reforça Polyana.

Como se posicionar diante de perguntas inadequadas

Ao identificar sinais de perguntas inadequadas, a candidata pode se posicionar de forma firme e profissional, sem perder a sutileza. Uma estratégia é redirecionar o foco para suas competências: “Minha vida pessoal não interfere na qualidade das minhas entregas, nem no cumprimento das minhas responsabilidades”. Outra abordagem é questionar a pertinência da pergunta: “Você poderia me explicar como essa informação se relaciona com as exigências da vaga?”

“Nenhuma mulher precisa aceitar qualquer ambiente de trabalho. Reconhecer organizações que respeitam seus limites é também uma forma de se proteger e também exercer poder, tomando decisões profissionais mais conscientes”, conclui a especialista.