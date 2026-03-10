EMPREGOS E SOLUÇÕES

Curso online e gratuito ensina espanhol do zero com foco em comunicação prática

Com 20 aulas e acesso vitalício, formação da Kultivi aposta em situações do dia a dia para desenvolver vocabulário e base gramatical

Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de março de 2026 às 18:19

O curso oferece exercícios, materiais de apoio, acesso vitalício e certificado gratuito ao final. Crédito: DIVULGAÇÃO

O espanhol é a segunda língua mais falada no mundo, em número de falantes nativos, com mais de 500 milhões de falantes, o que representa 7,5% da população mundial. É o idioma oficial em mais de 20 países, predominando especialmente na América Latina e com forte presença nos EUA. No Brasil, o idioma é um dos mais estudados como segunda língua, impulsionado por relações comerciais na América Latina, pelo turismo e por oportunidades acadêmicas. Embora próximo do português, o espanhol apresenta diferenças gramaticais e fonéticas que podem gerar erros comuns entre iniciantes.

Pensando nesse cenário, a Kultivi, a maior plataforma de ensino gratuito do Brasil, disponibiliza gratuitamente o curso “Espanhol na Prática”, com carga horária de 4 horas, distribuídas em 20 aulas e dois módulos de revisão. O conteúdo aborda alfabeto, pronúncia, cumprimentos, apresentações, números, datas e vocabulário cotidiano. Também inclui verbos no presente, artigos, pronomes, concordância e construção de frases simples, sempre aplicados a situações reais, como viagens e interações sociais.

Segundo a professora Luana Ribeiro, responsável pelas aulas, um dos equívocos mais frequentes é confiar apenas na semelhança entre os idiomas. “O erro mais comum é achar que espanhol é fácil demais só porque parece com o português. Ele é acessível, mas merece respeito. Quando o aluno tenta falar apenas no ‘portunhol’, cria vícios difíceis de corrigir. O ideal é usar a semelhança como aliada, aprendendo as estruturas corretamente desde o início”, afirma.

A docente também destaca que é possível se comunicar mesmo com domínio inicial da gramática. “Com vocabulário básico e frases simples, o aluno já consegue se expressar em diversas situações. A comunicação vem antes da perfeição. Quando o estudante perde o medo de falar, o aprendizado flui”, explica. O curso oferece exercícios, materiais de apoio, acesso vitalício e certificado gratuito ao final.

Indicado principalmente para iniciantes, o programa também pode servir como reforço para quem já teve contato com o idioma e deseja organizar a base de conhecimentos. “Ao concluir as aulas, o estudante estará apto a compreender frases comuns, formar sentenças simples e participar de interações básicas com mais segurança, ampliando possibilidades acadêmicas, culturais e profissionais”, completa Luana.