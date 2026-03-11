Prefeitura abre concurso público com 202 vagas imediatas a partir do ensino fundamental

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 11 de março de 2026 às 07:51
A Prefeitura de João Lisboa (MA) está com inscrições abertas para um concurso público que oferece 202 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva limitada a até 50% do número de vagas. As oportunidades são para candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior.
O processo seletivo é organizado pelo Instituto Social da Cidadania Juscelino Kubitschek e recebe inscrições até o dia 20 de março. Para confirmar a participação, os candidatos devem pagar uma taxa que varia entre R$ 68 e R$ 125, conforme o nível de escolaridade do cargo pretendido.
Os salários iniciais variam de R$ 1.621 a R$ 5.130,63. Entre os cargos de nível fundamental estão auxiliar de serviços diversos (50 vagas) e vigia (21 vagas).
Salários e cargos de concurso da Prefeitura de João Lisboa (MA)
No nível médio e técnico, há oportunidades para agente administrativo, auxiliar de consultório dentário, fiscal sanitário, cozinheira, encanador, eletricista de baixa e alta tensão, merendeira, fiscal de obras e posturas, motorista categoria D, monitor de transporte escolar, técnico em enfermagem, técnico de informática, técnico ambiental e fiscal ambiental.
Já no nível superior, o edital prevê vagas para assistente social, assistente jurídico municipal, bibliotecário, bioquímico/farmacêutico, contador, controlador interno, dentista, enfermeiro, engenheiro civil, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, fiscal de tributos, médico, médico psiquiatra, nutricionista, procurador municipal, psicopedagogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e professores de diversas áreas.
A seleção será composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 26 de abril.
Dependendo do cargo, também serão aplicadas prova de títulos, destinada aos candidatos aos cargos de professor, e prova discursiva com elaboração de peça jurídica, para os cargos de procurador municipal e assistente jurídico municipal.