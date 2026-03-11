Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso público com 256 vagas imediatas e salários de até R$ 8,9 mil

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de março de 2026 às 13:31

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Tremembé anunciou, nesta quarta-feira (11), a abertura de um concurso público com 256 vagas para diferentes áreas da administração municipal. Os salários podem chegar a R$ 8,9 mil.

Segundo o edital, as oportunidades contemplam diversos setores, como administração, saúde, engenharia e serviços urbanos. Entre os cargos ofertados estão arquiteto, engenheiros, enfermeiro, psicólogo, motorista e fiscais, além de funções operacionais.

Vagas da Prefeitura de Tremembé

Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução
Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução
Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução
Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução
1 de 4
Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do certame, entre 10h do dia 16 de março e 23h59 do dia 15 de abril de 2026.

O concurso oferece vagas para candidatos com níveis de escolaridade fundamental, médio, técnico e superior. As remunerações variam de acordo com o cargo e a formação exigida. Em algumas funções de nível superior, os salários chegam a cerca de R$ 8,9 mil, enquanto cargos operacionais têm remuneração menor, com valor mínimo de R$ 1.621.

Leia mais

Imagem - Secretaria abre inscrições de processo seletivo com 845 vagas para ensino fundamental

Secretaria abre inscrições de processo seletivo com 845 vagas para ensino fundamental

Imagem - Abertas inscrições de concurso público para todos os níveis de escolaridade e salários de até R$ 20 mil

Abertas inscrições de concurso público para todos os níveis de escolaridade e salários de até R$ 20 mil

Imagem - Secretaria de Saúde abre inscrições para concurso público com 380 vagas e salários de até R$ 4,2 mil

Secretaria de Saúde abre inscrições para concurso público com 380 vagas e salários de até R$ 4,2 mil

A taxa de inscrição também varia conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo: R$ 54,90 para nível fundamental, R$ 67,90 para nível médio e R$ 98,80 para nível superior.

O edital ainda prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, conforme determina a legislação, além da formação de cadastro reserva para diversos cargos

Tags:

Emprego Concurso Público

Mais recentes

Imagem - Programa Partiu Estágio abre quase 6 mil vagas para universitários na Bahia; saiba como participar

Programa Partiu Estágio abre quase 6 mil vagas para universitários na Bahia; saiba como participar
Imagem - Prefeitura abre concurso público com 202 vagas imediatas a partir do ensino fundamental

Prefeitura abre concurso público com 202 vagas imediatas a partir do ensino fundamental
Imagem - Catraca livre: tarifa zero avança e já alcança quase 180 cidades brasileiras em 2026

Catraca livre: tarifa zero avança e já alcança quase 180 cidades brasileiras em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após o cantor rejeitar a ‘casa sem cara de casa’
01

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após o cantor rejeitar a ‘casa sem cara de casa’

Imagem - Luiza Possi quebra o silêncio após ser exposta por Maria Gadú
02

Luiza Possi quebra o silêncio após ser exposta por Maria Gadú

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
03

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado
04

Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado