Prefeitura abre concurso público com 256 vagas imediatas e salários de até R$ 8,9 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 11 de março de 2026 às 13:31
A Prefeitura de Tremembé anunciou, nesta quarta-feira (11), a abertura de um concurso público com 256 vagas para diferentes áreas da administração municipal. Os salários podem chegar a R$ 8,9 mil.
Segundo o edital, as oportunidades contemplam diversos setores, como administração, saúde, engenharia e serviços urbanos. Entre os cargos ofertados estão arquiteto, engenheiros, enfermeiro, psicólogo, motorista e fiscais, além de funções operacionais.
Vagas da Prefeitura de Tremembé
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do certame, entre 10h do dia 16 de março e 23h59 do dia 15 de abril de 2026.
O concurso oferece vagas para candidatos com níveis de escolaridade fundamental, médio, técnico e superior. As remunerações variam de acordo com o cargo e a formação exigida. Em algumas funções de nível superior, os salários chegam a cerca de R$ 8,9 mil, enquanto cargos operacionais têm remuneração menor, com valor mínimo de R$ 1.621.
A taxa de inscrição também varia conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo: R$ 54,90 para nível fundamental, R$ 67,90 para nível médio e R$ 98,80 para nível superior.
O edital ainda prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, conforme determina a legislação, além da formação de cadastro reserva para diversos cargos