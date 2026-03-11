EMPREGO

Prefeitura abre concurso público com 256 vagas imediatas e salários de até R$ 8,9 mil

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade

Millena Marques

Publicado em 11 de março de 2026 às 13:31

Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Tremembé anunciou, nesta quarta-feira (11), a abertura de um concurso público com 256 vagas para diferentes áreas da administração municipal. Os salários podem chegar a R$ 8,9 mil.

Segundo o edital, as oportunidades contemplam diversos setores, como administração, saúde, engenharia e serviços urbanos. Entre os cargos ofertados estão arquiteto, engenheiros, enfermeiro, psicólogo, motorista e fiscais, além de funções operacionais.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do certame, entre 10h do dia 16 de março e 23h59 do dia 15 de abril de 2026.

O concurso oferece vagas para candidatos com níveis de escolaridade fundamental, médio, técnico e superior. As remunerações variam de acordo com o cargo e a formação exigida. Em algumas funções de nível superior, os salários chegam a cerca de R$ 8,9 mil, enquanto cargos operacionais têm remuneração menor, com valor mínimo de R$ 1.621.

A taxa de inscrição também varia conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo: R$ 54,90 para nível fundamental, R$ 67,90 para nível médio e R$ 98,80 para nível superior.