IEL abre mais de 600 vagas com bolsas de até R$ 1,8 mil na Bahia; saiba como se candidatar

Há vagas para diversas áreas, incluindo administração, agronomia, arquivologia, biomedicina, design gráfico, direito, economia e educação física

Millena Marques

Publicado em 12 de março de 2026 às 08:10

Bolsas variam entre R$ 400 e R$ 1,8 mil Crédito: Shutterstock

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) abriu 642 vagas de estágio para 23 municípios na Bahia. Há oportunidades para estudantes de administração, agronomia, arquivologia, biomedicina, design gráfico, direito, economia, educação física, enfermagem, engenharia, farmácia, gastronomia, gestão pública, medicina veterinária, nutrição, pedagogia, psicologia, serviço social e tecnologia da informação.

As bolsas variam entre R$ 500 e R$ 1,8 mil. As oportunidades estão disponíveis nos municípios de Andorinha, Barreiras, Brumado, Cruz das Almas, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Itabuna, Itamaraju, Jacobina, Jequié, Luís Eduardo Magalhães, Mata de São João, Nazaré, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Estevão, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista.

Os interessados devem fazer o cadastro no site do IEL.