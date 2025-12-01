Acesse sua conta
Concursos públicos oferecem mais de 700 vagas e salários de até R$ 44 mil em todo o país

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 06:30

Concurso público
Concurso público

Diversos concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país, reunindo milhares de vagas com salários que vão até R$ 44 mil. Há oportunidades para níveis médio, técnico e superior. O maior salário será pago para quem passar no certame da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Alerj

O concurso com o maior salário atualmente é o da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que oferece remuneração de até R$ 44.008,52 para o cargo de Especialista Legislativo. A inscrições vão até o dia 2 de dezembro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame.

Vagas do concurso da Alerj

Caixa

A Caixa Econômica Federal lançou edital com 184 vagas para cargos de nível superior, com remunerações entre R$ 12,3 mil e R$ 16,4 mil. As vagas são para Arquitetos, Engenheiros (Civil, Elétrico, Mecânico e de Segurança) e Médicos do Trabalho. As inscrições ocorrem entre 7 de novembro e 8 de dezembro, pelo site da Fundação Cesgranrio, e a prova está marcada para 1º de fevereiro de 2026. O processo seletivo inclui provas objetiva e discursiva, além de avaliação de títulos e heteroidentificação.

Concurso Caixa 2025: detalhes das vagas

Prefeitura de Santa Tereza de Goiás (GO)

A Prefeitura de Santa Tereza de Goiás lançou concurso com 156 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior, com salários que chegam a R$ 4.432,59. O maior número de oportunidades é para Professor de Educação Básica. As inscrições estarão abertas de 7 de dezembro a 7 de janeiro, pelo site do Itame Concursos. As taxas variam entre R$ 80 e R$ 150, e o processo seletivo contará com provas objetivas e avaliação de títulos. 

Prefeitura de Santa Tereza de Goiás

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp)

Os interessados poderão se inscrever de 3 de novembro a 1º de dezembro de 2025, exclusivamente pelo site da FCC. A taxa de inscrição é de R$ 55 para cargos de nível médio e R$ 100 para nível superior, com possibilidade de pagamento via boleto bancário ou Pix.

Vagas do concurso da Artesp

Prefeitura de Jequié

A Prefeitura de Jequié, no sudoeste da Bahia, anunciou a abertura de dois concursos públicos com oportunidades para a Prefeitura Municipal e para a Câmara de Vereadores. Juntos, os certames somam 112 vagas imediatas e cadastro reserva, com salários que variam de R$ 1.929,37 a R$ 4.182,98. As inscrições serão realizadas pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), banca organizadora dos dois processos. As inscrições para ambos os concursos estarão abertas até o dia 4 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo site do Idib.

Vagas para concursos de Jequié

Arroio do Meio

A Prefeitura de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, abriu inscrições para um concurso público com vagas de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 2.530 a R$ 7.590. Ao todo, são duas vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. As inscrições vão até 17 de dezembro, no site da Fundação La Salle.

Ribeirão de Rio Grande

A Prefeitura de Ribeirão Grande, no interior de São Paulo, abriu as inscrições para o Concurso Público, com vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários iniciais chegam a até R$ 5.557,54.

As inscrições se encerram em 12 de dezembro de 2025, e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto de Cultura e Desenvolvimento Educacional, Promoção Humana e Ação Comunitária (Indepac), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição varia de R$ 35,00 para cargos de Ensino Fundamental, R$ 45,00 para Ensino Médio/Técnico e R$ 60,00 para Ensino Superior.

Tags:

Vagas Concurso Público Oportunidade

