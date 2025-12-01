OPORTUNIDADE

Salvador tem 186 vagas de emprego a partir do nível fundamental hoje (1º); confira

Cargos são mediados pelo Simm

Esther Morais

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 06:22

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 196 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta segunda-feira (1º). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digtal para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Lavador de veículos

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter CNH B

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: R$1.815,98 + benefícios

8 vagas

Barman

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: R$1.625,09 + benefícios

3 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: R$1.625,09 + benefícios

10 vagas

Consultor de vendas externas

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Vendedor de material de construção

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas de material de construção (hidráulica, elétrica e ferramenta)

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Manobrista

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter CNH B

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Pedreiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência

Salário: Piso da categoria + produção e benefícios

10 vagas

Auxiliar de pedreiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência

Salário: Piso da categoria + produção e benefícios

4 vagas

Analista administrativo

Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou Logística ou áreas afins, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência gestão de contratos e sistema de gestão de conhecimento (Petrobrás ou Power BI)

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Assistente de faturamento

Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou Logística ou áreas afins, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com faturamento de empresa de grande porte e Conhecimento de Excel Avançado

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Assistente de Recursos Humanos e Departamento Pessoal (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou Gestão de Recursos humanos, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter Conhecimento em legislação trabalhista e previdenciária, Excel Intermediário e Conhecimento em ERP, ter vivência na área de educação será um diferencial

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de depósito

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para carregar peso e experiência com depósito de genero alimentício

Salário: R$1.518,00 + benefícios

3 vagas

Jardineiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, disponibilidade de horário.

Salário: R$1.592,26 + benefícios

4 vagas

Fiscal de frente de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar no bairro de Cajazeiras.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar no bairro de Cajazeiras.

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Atendente balconista de farmácia júnior (vaga exclusiva para primeiro emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira limpa, conhecimento de informática e disponibilidade para trabalhar tarde/noite

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Auxiliar de estoque

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescidível possuir conhecimento em pacote office

Salário: R$1.700,00 + benefícios

5 vagas

Supervisor de logística

Requisitos: Ensino superior incompleto em Logística , 6 meses, conhecimento em pacote office

Salário: R$1.800,00 + benefícios

1 vaga

Controlador de pragas

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH A e B e possuir moto.

Salário: R$1.722,41 + benefícios

4 vagas

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou certificado da dispensa, disponibilidade para pegar peso e para trabalhar tarde/noite

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino medio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória

Salário: R$1.543,00 + benefícios

6 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino medio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória

Salário: R$1.543,00 + benefícios

3 vagas

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso, carteira de reservista ou certificado da dispensa

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Ajudante prático de refrigeração

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: R$1.867,24 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Loja

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade para pegar peso e vaga zoneada para Paripe e bairros próximos, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Vendedor interno de loja de calçados

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com loja de sapatos e vaga zoneada para Centro de Salvador

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Barman

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário, vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Auxiliar de barman

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário, vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Ajudante de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para pegar peso e de horário, vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário, vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Gerente de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário, vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.

Salário: A combinar + benefícios

68 vagas

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento básico pacote office e disponibilidade para trabalhar tarde e noite, desejável conhecimento de Atendimento ao cliente e experiencia na Área de Saúde

Salário: R$1.578,72 + benefícios

1 vaga

Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento básico pacote office e disponibilidade de horário. Desejável conhecimento de Atendimento ao cliente e experiencia em Farmácia

Salário: R$1.578,72 + benefícios

1 vaga

Atendente balconista de farmácia júnior (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do programa de primeiro emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira limpa, conhecimento de informática e disponibilidade para trabalhar tarde/noite

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Atendente de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar nas seguintes localidades: Piatã, Costa Azul, Stiep, Caminho das Árvores, Caminho de Areia, Canela, Pitangueiras (Lauro de Freitas)

Salário: A combinar + benefícios

7 vagas

Carregador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e fácil acesso a Fazenda Coutos

Salário: R$1.716,00 + benefícios

4 vagas

Auxiliar de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com atendimento ao público

Salário: R$1.570,00 + benefícios

5 vagas

Vendedor interno de loja de calçados (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: A

combinar + benefícios

2 vagas

Operador de caixa de loja de calçados (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios