Esther Morais
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 06:22
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 196 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta segunda-feira (1º). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digtal para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Curiosidades sobre entrevista de emprego
Lavador de veículos
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter CNH B
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Cozinheiro de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: R$1.815,98 + benefícios
8 vagas
Barman
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: R$1.625,09 + benefícios
3 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: R$1.625,09 + benefícios
10 vagas
Consultor de vendas externas
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Vendedor de material de construção
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas de material de construção (hidráulica, elétrica e ferramenta)
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Cozinheiro de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Manobrista
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter CNH B
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Pedreiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência
Salário: Piso da categoria + produção e benefícios
10 vagas
Auxiliar de pedreiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência
Salário: Piso da categoria + produção e benefícios
4 vagas
Analista administrativo
Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou Logística ou áreas afins, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência gestão de contratos e sistema de gestão de conhecimento (Petrobrás ou Power BI)
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Assistente de faturamento
Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou Logística ou áreas afins, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com faturamento de empresa de grande porte e Conhecimento de Excel Avançado
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Assistente de Recursos Humanos e Departamento Pessoal (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)
Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou Gestão de Recursos humanos, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter Conhecimento em legislação trabalhista e previdenciária, Excel Intermediário e Conhecimento em ERP, ter vivência na área de educação será um diferencial
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de depósito
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para carregar peso e experiência com depósito de genero alimentício
Salário: R$1.518,00 + benefícios
3 vagas
Jardineiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, disponibilidade de horário.
Salário: R$1.592,26 + benefícios
4 vagas
Fiscal de frente de caixa
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar no bairro de Cajazeiras.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Açougueiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar no bairro de Cajazeiras.
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Atendente balconista de farmácia júnior (vaga exclusiva para primeiro emprego)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira limpa, conhecimento de informática e disponibilidade para trabalhar tarde/noite
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Auxiliar de estoque
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescidível possuir conhecimento em pacote office
Salário: R$1.700,00 + benefícios
5 vagas
Supervisor de logística
Requisitos: Ensino superior incompleto em Logística , 6 meses, conhecimento em pacote office
Salário: R$1.800,00 + benefícios
1 vaga
Controlador de pragas
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH A e B e possuir moto.
Salário: R$1.722,41 + benefícios
4 vagas
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou certificado da dispensa, disponibilidade para pegar peso e para trabalhar tarde/noite
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de cozinha
Requisitos: Ensino medio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória
Salário: R$1.543,00 + benefícios
6 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino medio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória
Salário: R$1.543,00 + benefícios
3 vagas
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso, carteira de reservista ou certificado da dispensa
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Ajudante prático de refrigeração
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: R$1.867,24 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Loja
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade para pegar peso e vaga zoneada para Paripe e bairros próximos, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Vendedor interno de loja de calçados
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com loja de sapatos e vaga zoneada para Centro de Salvador
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Barman
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário, vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Auxiliar de barman
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário, vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Ajudante de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para pegar peso e de horário, vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Cozinheiro de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário, vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Gerente de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário, vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.
Salário: A combinar + benefícios
68 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento básico pacote office e disponibilidade para trabalhar tarde e noite, desejável conhecimento de Atendimento ao cliente e experiencia na Área de Saúde
Salário: R$1.578,72 + benefícios
1 vaga
Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento básico pacote office e disponibilidade de horário. Desejável conhecimento de Atendimento ao cliente e experiencia em Farmácia
Salário: R$1.578,72 + benefícios
1 vaga
Atendente balconista de farmácia júnior (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do programa de primeiro emprego)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira limpa, conhecimento de informática e disponibilidade para trabalhar tarde/noite
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Atendente de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar nas seguintes localidades: Piatã, Costa Azul, Stiep, Caminho das Árvores, Caminho de Areia, Canela, Pitangueiras (Lauro de Freitas)
Salário: A combinar + benefícios
7 vagas
Carregador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e fácil acesso a Fazenda Coutos
Salário: R$1.716,00 + benefícios
4 vagas
Auxiliar de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com atendimento ao público
Salário: R$1.570,00 + benefícios
5 vagas
Vendedor interno de loja de calçados (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: A
combinar + benefícios
2 vagas
Operador de caixa de loja de calçados (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas