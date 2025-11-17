Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oportunidades na Bahia: Vivo abre programa de estágio com mais de 450 vagas

Inscrições podem ser feitas até o dia 12 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:00

Vivo tem vagas para aprendizes
Programa de Estágio 2026  Crédito: Divulgação

A Vivo abriu 450 vagas para o Programa de Estágio 2026. As oportunidades são para estudantes de ensino superior em bacharelado ou tecnólogo, com formação prevista entre junho de 2027 e dezembro de 2030. Há vagas para a Bahia e outros 11 estados. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de dezembro, neste link.

Exigências

Inglês não será exigido e não há restrição de idade. Além disso, a Vivo busca por candidatos com habilidades e competências alinhadas à Paixão Púrpura, com foco na experiência do cliente, colaborativas, curiosas, corajosas para inovar e com disposição para aprender, simplificar os caminhos e agir com protagonismo.

A companhia preparou uma trilha de capacitação com conteúdos voltados para a construção de conhecimento, além de desenvolvimento conectado ao negócio, à história e à cultura Vivo. “Queremos capacitar esses talentos para que se tornem profissionais qualificados, aptos a enfrentar os desafios do mercado e a construir uma carreira de sucesso”, destaca Fernando Luciano, VP de Pessoas da Vivo.

Curiosidades sobre entrevista de emprego

Se preparar para a entrevista de emprego é fundamental  por
É importante tomar cuidado com a postura durante a entrevista de emprego  por Imagem: fizkes | Shutterstock
Alguns cuidados podem aumentar as chances de aprovação na entrevista de emprego  por Imagem: fizkes | Shutterstock
Entrevista de emprego em outro idioma está cada vez mais comum diante do mercado de trabalho globalizado por Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock
 Entrevista de emprego é a chance do profissional mostrar ao empregador por que ele é a melhor escolha  por
É importante estar preparado para a entrevista de emprego  por
1 de 6
Se preparar para a entrevista de emprego é fundamental  por

Locais e atuação

As oportunidades são para São Paulo (SP), Paraná (PR), Rio de Janeiro (RJ), Distrito Federal (DF), Pernambuco (PE), Pará (PA), Minas Gerais (MG), Espírito Santo (ES), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA).

Leia mais

Imagem - GBarbosa abre processo seletivo para 80 vagas em Salvador; saiba como se candidatar

GBarbosa abre processo seletivo para 80 vagas em Salvador; saiba como se candidatar

Imagem - Gol abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia e em outros quatro estados; veja como se candidatar

Gol abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia e em outros quatro estados; veja como se candidatar

Bolsa

Segundo a empresa, a bolsa auxílio é compatível com o mercado e os selecionados contarão com o VIBE, o programa de benefícios flexíveis da Vivo, que possui uma extensa lista de vantagens adaptáveis às necessidades de cada estagiário, como vale refeição e transporte; plano de saúde e odontológico, seguro de vida e benefício academia.

A empresa oferece outros diferenciais, como programa de idiomas; day off de aniversário; smartphone com plano de voz e dados ilimitados; oferta exclusiva com descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos.

O Programa de Estágio da Vivo 2026 tem duração de 12 a 24 meses, a depender do ano de formação do estudante, e os selecionados serão admitidos a partir de março.

Tags:

Bahia Emprego Vagas

Mais recentes

Imagem - Parceria coloca no mercado cera de origem renovável

Parceria coloca no mercado cera de origem renovável
Imagem - Prefeitura tem concurso aberto com 146 vagas e salários de até R$ 19 mil até terça-feira (18)

Prefeitura tem concurso aberto com 146 vagas e salários de até R$ 19 mil até terça-feira (18)
Imagem - Isenção, taxa e cotas: veja detalhes do concurso do TCU com salários de R$ 26,1 mil

Isenção, taxa e cotas: veja detalhes do concurso do TCU com salários de R$ 26,1 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista
01

Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista

Imagem - Pré-diabetes já é doença: entenda os riscos reais e como evitar o diabetes tipo 2
02

Pré-diabetes já é doença: entenda os riscos reais e como evitar o diabetes tipo 2

Imagem - Auditor Federal com salário de R$ 26 mil
03

Auditor Federal com salário de R$ 26 mil

Imagem - 3 signos vão atrair dinheiro, sorte e estabilidade financeira nesta semana (entre 17 e 23 de novembro)
04

3 signos vão atrair dinheiro, sorte e estabilidade financeira nesta semana (entre 17 e 23 de novembro)