GBarbosa abre processo seletivo para 80 vagas em Salvador; saiba como se candidatar

Feirão de Vagas acontecerá no dia 14 de novembro, em Brotas

Millena Marques

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 10:58

GBarbosa Crédito: Divulgação

A rede supermercadista GBarbosa abrirá um processo seletivo com 80 vagas para Salvador. As oportunidades contemplam diversas funções, como açougueiro, padeiro, operador de supermercado, operador de perecíveis, fiscal de prevenção de perdas, atendente de delivery e operador de loja.

As vagas são para candidatos como ensino médio completo. O processo seletivo ocorrerá durante o Feirão de Vagas do dia 14 de novembro, das 8h às 14h, na loja localizada na Av. ACM, nº 4479, Brotas.

Os interessados devem comparecer aos locais nos dias de Feirão com os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência. Para um melhor atendimento aos candidatos, a empresa distribuirá senhas a partir das 8h.

