GBarbosa abre processo seletivo para 80 vagas em Salvador; saiba como se candidatar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 10:58
A rede supermercadista GBarbosa abrirá um processo seletivo com 80 vagas para Salvador. As oportunidades contemplam diversas funções, como açougueiro, padeiro, operador de supermercado, operador de perecíveis, fiscal de prevenção de perdas, atendente de delivery e operador de loja.
As vagas são para candidatos como ensino médio completo. O processo seletivo ocorrerá durante o Feirão de Vagas do dia 14 de novembro, das 8h às 14h, na loja localizada na Av. ACM, nº 4479, Brotas.
Os interessados devem comparecer aos locais nos dias de Feirão com os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência. Para um melhor atendimento aos candidatos, a empresa distribuirá senhas a partir das 8h.
Curiosidades sobre entrevista de emprego
Os benefícios oferecidos incluem alimentação, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, desconto de 10% em compras nas lojas da rede, PPL, convênios com SESC e instituições de ensino, vale transporte, empréstimos consignados e oportunidades de desenvolvimento de carreira.