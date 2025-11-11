OPORTUNIDADE

Gol abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia e em outros quatro estados; veja como se candidatar

Cargos contemplam vários níveis de experiência

Millena Marques

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 11:45

Avião da Gol Crédito: Reprodução

A Gol Linhas Aéreas abriu 163 vagas de emprego na Bahia e em outros quatro estados do Brasil. As oportunidades contemplam vários níveis de experiência, com chances de atuação em modelos presenciais, híbridos e remotos. As candidaturas devem ser realizadas diretamente no portal oficial da empresa.

Cargos

As vagas abrangem setores administrativos, operacionais, técnicos e comerciais. Entre as funções disponíveis estão: almoxarife, analista administrativo sênior, analista comercial internacional, agente comercial, auxiliar técnico e assistente de serviços gerais.

Curiosidades sobre entrevista de emprego 1 de 6

Locais de atuação

As vagas são para atuar em Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais. Também há oportunidades para o Distrito Federal.

Benefícios