Gol abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia e em outros quatro estados; veja como se candidatar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 11:45
A Gol Linhas Aéreas abriu 163 vagas de emprego na Bahia e em outros quatro estados do Brasil. As oportunidades contemplam vários níveis de experiência, com chances de atuação em modelos presenciais, híbridos e remotos. As candidaturas devem ser realizadas diretamente no portal oficial da empresa.
As vagas abrangem setores administrativos, operacionais, técnicos e comerciais. Entre as funções disponíveis estão: almoxarife, analista administrativo sênior, analista comercial internacional, agente comercial, auxiliar técnico e assistente de serviços gerais.
Curiosidades sobre entrevista de emprego
As vagas são para atuar em Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais. Também há oportunidades para o Distrito Federal.
Além do salário, os trabalhadores têm acesso a um pacote de benefícios competitivo, que inclui plano de saúde e odontológico, vale-alimentação, vale-refeição, auxílio-transporte, seguro de vida, participação nos lucros e resultados (PLR) e programas de bem-estar, como Gympass e TotalPass. A empresa também oferece convênios com empresas parceiras e folga no dia do aniversário.