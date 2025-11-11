Acesse sua conta
Gol abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia e em outros quatro estados; veja como se candidatar

Cargos contemplam vários níveis de experiência

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 11:45

Avião da Gol
Avião da Gol Crédito: Reprodução

A Gol Linhas Aéreas abriu 163 vagas de emprego na Bahia e em outros quatro estados do Brasil. As oportunidades contemplam vários níveis de experiência, com chances de atuação em modelos presenciais, híbridos e remotos. As candidaturas devem ser realizadas diretamente no portal oficial da empresa.

Cargos

As vagas abrangem setores administrativos, operacionais, técnicos e comerciais. Entre as funções disponíveis estão: almoxarife, analista administrativo sênior, analista comercial internacional, agente comercial, auxiliar técnico e assistente de serviços gerais.

Locais de atuação

As vagas são para atuar em Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais. Também há oportunidades para o Distrito Federal.

Benefícios

Além do salário, os trabalhadores têm acesso a um pacote de benefícios competitivo, que inclui plano de saúde e odontológico, vale-alimentação, vale-refeição, auxílio-transporte, seguro de vida, participação nos lucros e resultados (PLR) e programas de bem-estar, como Gympass e TotalPass. A empresa também oferece convênios com empresas parceiras e folga no dia do aniversário.

