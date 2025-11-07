OPORTUNIDADES

Feira oferece mais de 100 vagas de emprego e estágio em Salvador; saiba como participar

Evento acontecerá no dia 13 de novembro, em Nazaré

Millena Marques

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 09:57

Carteira de Trabalho Crédito: Shutterstock

O Grau Educacional realizará mais uma edição da Feira de Empregabilidade e Empreendedorismo na próxima quinta-feira (13), das 9h às 16h, na unidade de Nazaré, em Salvador. O evento vai oferecer mais de 100 vagas de cadastro de emprego e estágio disponibilizadas por diversas empresas parceiras, além de serviços gratuitos para a população.

A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de inserção e recolocação profissional, reunindo empresas e instituições como Grow RH, CIEE, Grupo Parvi, Atlas Empregos e Estágios, Sui Generis., Valverde, Líder Estágios, V7, Isbet, Head Estágios, Competri, IEL, EVO, Ânima, Habilita RH, RH Líder, Fixar Ideias, RH Connect, Farmácia Destaque, SIMM, SAC, Begic Empreendimentos e Bahia Estágios.

As vagas contemplam áreas como telemarketing, recepção, almoxarifado, escritório, vendas, logística, enfermagem, eletrônica, marketing e administração, além de funções técnicas como instrutor de refrigeração e eletricista. Também haverá oportunidades de estágio para estudantes do ensino médio e técnico.

O evento ainda contará com um mutirão de saúde, oferecendo atendimentos de fisioterapia, orientações ao paciente, consultas oftalmológicas, exame de vista, teste de acuidade visual, massoterapia, massagens relaxantes, vacinação contra a Covid-19 e gripe, testes de glicemia, aferição de pressão arterial e tipagem sanguínea. Para ter acesso aos serviços, é necessário levar cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação.

O mutirão jurídico e empreendedor também será um dos destaques da programação, com atendimentos trabalhistas e previdenciários, orientações sobre aposentadoria, análise de documentos, negociação de dívidas, entrada em seguro-defeso, entre outros serviços.

Na área do empreendedorismo, o público poderá realizar formalização, alteração ou baixa de CNPJ, emissão e regularização de documentos como DARF e DAS, configuração de nota fiscal, parcelamentos e orientações gerais para pequenos negócios. Para esses serviços, é necessário levar título de eleitor, documentos oficiais e acesso à conta gov.br.

Serviço:

Feira de Empregabilidade Grau Técnico | Fonte Nova

Quando: 13 de novembro, quinta-feira, das 9h às 16h