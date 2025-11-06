OPORTUNIDADE

Força Aérea anuncia processo seletivo com 112 vagas com salários de R$ 4,7 mil

São 14 áreas de atuação com vagas disponíveis aos candidatos

Millena Marques

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 13:28

FAB - Força Aérea Crédito: Tania Rêgo / Agência Brasil

A Força Aérea Brasileira (FAB) anuncia a abertura do processo seletivo com 112 vagas temporárias para sargentos da reserva de 2ª classe convocados (QSCon) para o ano de 2026, com salários de R$ 4,7 mil. Ao todo, são 14 áreas de atuação com vagas disponíveis aos candidatos.

Para se candidatar, os interessados precisam apenas ter o nível médio técnico completo da área desejada e ter entre 18 e 41 anos de idade até a data da incorporação. As inscrições podem ser realizadas no site da Força Aérea Brasileira e estarão disponíveis até o dia 12 de novembro.

Administração (35 vagas);

Informática (25 vagas);

Enfermagem (14 vagas);

Radiologia (7 vagas);

Comunicação e Laboratório (6 vagas cada);

Obras (5 vagas);

Desenho, Eletricidade e Produção de Áudio e Vídeo (3 vagas cada);

Nutrição (2 vagas);

Eletromecânica, Processos Fotográficos e Pavimentação (1 vaga cada).