Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira edital de concurso de prefeitura com mais 600 vagas em 63 cargos diferentes

Inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 06:00

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A prefeitura de Croatá, no estado do Ceará, está prestes a encerrar as inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 63 cargos. As candidaturas podem ser realizadas até a próxima segunda-feira (5). Os salários chegam a R$ 10,5 e as jornadas semanais variam entre 20 e 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Legatus. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 100,00 para nível médio/técnico; e R$ 130,00 para os cargos que demandam nível superior.

Vagas e salários

Veja vagas do concurso da prefeitura de Croatá

Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
1 de 9
Veja todas as vagas por Reprodução

Etapas e prazos

O processo seletivo conta com três etapas. A primeira, de caráter eliminatório e classificatório, consiste em uma prova objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 1º de março de 2026. A segunda etapa, também eliminatória e classificatória, será a prova de títulos destinada aos candidatos ao cargo de professor. O período de envio dos documentos referentes à prova de títulos é até o dia 20 de abril. A terceira etapa consiste em teste de aptidão física, de caráter eliminatório, para o cargo de Guarda Municipal, e está prevista para o dia 26 de abril de 2026. 

O processo seletivo terá validade de dois anos, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período. Os resultados serão publicados no dia 26 de junho de 2026.

Veja o edital completo.

Tags:

Trabalho Emprego Concurso Concursos Concurso Público Empregos

Mais recentes

Imagem - Festival Virada movimenta R$ 600 milhões

Festival Virada movimenta R$ 600 milhões
Imagem - Acordo para fornecimento de gás viabiliza retomada da Fafen

Acordo para fornecimento de gás viabiliza retomada da Fafen
Imagem - Inscrições de concurso público com 130 vagas para ensino médio terminam nesta quarta (31)

Inscrições de concurso público com 130 vagas para ensino médio terminam nesta quarta (31)

MAIS LIDAS

Imagem - Mega da Virada: aposta de apenas R$ 6 está entre vencedores de prêmio de R$ 181 milhões
01

Mega da Virada: aposta de apenas R$ 6 está entre vencedores de prêmio de R$ 181 milhões

Imagem - Duas cidades baianas estão entre as dez do país com mais apostas vencedoras da Mega da Virada
02

Duas cidades baianas estão entre as dez do país com mais apostas vencedoras da Mega da Virada

Imagem - Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)
03

Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)

Imagem - Mega da Virada 2025: aposta de “apenas” R$ 504 leva prêmio de R$ 181 milhões
04

Mega da Virada 2025: aposta de “apenas” R$ 504 leva prêmio de R$ 181 milhões