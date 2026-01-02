ÚLTIMOS DIAS

Confira edital de concurso de prefeitura com mais 600 vagas em 63 cargos diferentes

Inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de janeiro

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 06:00

Concurso público Crédito: Shutterstock

A prefeitura de Croatá, no estado do Ceará, está prestes a encerrar as inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 63 cargos. As candidaturas podem ser realizadas até a próxima segunda-feira (5). Os salários chegam a R$ 10,5 e as jornadas semanais variam entre 20 e 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Legatus. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 100,00 para nível médio/técnico; e R$ 130,00 para os cargos que demandam nível superior.

Vagas e salários

Veja vagas do concurso da prefeitura de Croatá 1 de 9

Etapas e prazos

O processo seletivo conta com três etapas. A primeira, de caráter eliminatório e classificatório, consiste em uma prova objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 1º de março de 2026. A segunda etapa, também eliminatória e classificatória, será a prova de títulos destinada aos candidatos ao cargo de professor. O período de envio dos documentos referentes à prova de títulos é até o dia 20 de abril. A terceira etapa consiste em teste de aptidão física, de caráter eliminatório, para o cargo de Guarda Municipal, e está prevista para o dia 26 de abril de 2026.