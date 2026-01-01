Acesse sua conta
Adolescente atropela e prensa trabalhadores contra muro em destino turístico da Bahia

Vítimas foram atendidas pelo Samu e levadas para o Hospital Geral de Camaçari

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 17:57

Acidente ocorreu em um condomínio de Guarajuba
Acidente ocorreu em um condomínio de Guarajuba Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Dois trabalhadores do serviço de limpeza foram atropelados na tarde desta quinta-feira (1º) em um condomínio na região de Guarajuba, destino turístico do município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O acidente ocorreu em um empreendimento localizado na Rua Curvina. Segundo informações da Polícia Civil, o veículo era conduzido por um adolescente de 17 anos.

As vítimas são dois homens, de 56 e 61 anos. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que um deles é atingido pelo veículo em alta velocidade enquanto trabalhava.

De acordo com o registro da ocorrência, os trabalhadores foram atropelados e, em seguida, prensados contra um muro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu as vítimas para o Hospital Geral de Camaçari (HGC). Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos.

O adolescente responderá por ato infracional análogo aos crimes de lesão corporal culposa e direção sem habilitação. Os responsáveis legais foram autuados por entregar a direção do veículo a pessoa não habilitada. O automóvel foi removido para o pátio da autoridade de trânsito, e o procedimento foi encaminhado à Central de Flagrantes.

O caso está sendo apurado pela 33ª Delegacia Territorial de Monte Gordo.

