LAZER

Illy faz show no primeiro dia do festival Salvador Gastronomia

Evento, que reúne diversos restaurantes no Centro Histórico, acontece até domingo (8)

Doris Miranda

Publicado em 5 de março de 2026 às 21:30

Illy emocionou o público na abertura do evento Crédito: Sora Maia

O sol saiu forte e o Centro Histórico recebeu muitos visitantes. Quem estava passeando no Pelourinho se deparou com uma bela surpresa: o festival Salvador Gastronomia, que começou nesta quinta (5) e segue até domingo (8), das 15h às 21h, com entrada gratuita, ocupando o Centro Histórico de Salvador.

A programação acontece na Praça Tomé de Souza, na Rua Chile e no entorno do Palacete TiraChapéu, reunindo restaurantes autorais, feira gastronômica a céu aberto e apresentações musicais ao pôr do sol. O primeiro show ficou por conta de Illy, que encantou os presentes. Fã da cantora, Ismael Paixão foi ao evento por ela. “Estou achando o festival maravilhoso”, disse, cantando o repertório de Illy a todo pulmão.

Já o casal de turistas gaúchos Louise Pedrotti e Breno Machado Vaz não conhecia a cantora. Mas, curtiram muito. “Soubemos do evento por um morador da Barra, onde estamos hospedados. O som dela é muito legal”, disseram. “Essa é uma opção de lazer muito boa, com comida boa, ambiente agradável. Uma ótima ocupação para a gente vir para a rua”, completou Gina Gitirana.

Turistas gaúchos Louise Pedrotti e Breno Machado Vaz Crédito: Sora Maia

Idealizado para transformar o Centro Histórico em um distrito de experiências culturais e gastronômicas, o festival reúne chefs, cozinheiros, produtores e projetos culinários que representam diferentes narrativas da gastronomia contemporânea da cidade. Nesta edição, participam espaços como Carvão, Taste of Transitions, Casarìa, Pala 7, Preta, Di Janela, Vini Figueira, Bóia, Dona Mariquita e Zanzibar, além de experiências dedicadas a produtos e sabores, como Gelato Luce, Divino Pãozito, Cafés da Chapada e o Palacete TiraChapéu.

A proposta é apresentar pratos autorais em formatos pensados para o consumo ao ar livre, priorizando circulação, compartilhamento e a descoberta de novos sabores, aproximando diferentes públicos da culinária criativa produzida na cidade.

Entre os destaques da programação está a participação do Taste of Transitions, projeto internacional que discute a gastronomia como motor de transformação social, cultural e ambiental. Realizado pela instituição francesa Les Grandes Tables, ICI Culture, em parceria com Monique Badaró (Braço Social), o projeto conta com apoio institucional da Embaixada da França no Brasil e promove encontros, demonstrações culinárias e trocas culturais que valorizam saberes afro-diaspóricos, a biodiversidade e práticas alimentares sustentáveis.

Gina Gitiana e Crédito: Sora Maia

O Salvador Gastronomiafestival incorpora apresentações musicais ao pôr do sol, sempre entre 17h30 e 19h30, criando uma atmosfera que acompanha a mudança da luz natural e convida o público a permanecer no espaço até o início da noite. Hoje (6), sobem ao palco Geleia Solar e DJ LA. No sábado (7), a programação traz Tiri de Castro e DJ Santz. Já o encerramento, no domingo (8), acontece com o show Mamãe Eu Quero, reunindo Mãeana, Pedro de Rosa Morais, Stella Maris e Brina Costaa.