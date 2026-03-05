TRANSPORTE

Atracadouro de Morro de São Paulo é interditado após danos na estrutura

Interdição deve durar cerca de 30 dias

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de março de 2026 às 21:54

Atracadouro de Morro de São Paulo Crédito: Armando Borri/ Ascom Seinfra

O Atracadouro de Morro de São Paulo, uma das formas de acesso ao destino turístico do Baixo Sul da Bahia, será parcialmente interditado a partir desta sexta-feira (6). A interdição deve durar ao menos 30 dias, período em que os reparos serão realizados para que o equipamento possa voltar a ser utilizado normalmente.



De acordo com a Prefeitura de Cairu, município onde está localizado o distrito de Morro de São Paulo, a área interditada será o píer fixo do atracadouro. O espaço passará por intervenções estruturais para reparar os danos encontrados.

Os atracadouros de Morro de São Paulo e da Gamboa já passam por obras conduzidas pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra). Rachaduras e fissuras foram encontradas na área em balanço da estrutura durante a execução das obras, o que levou a equipe técnica responsável a recomendar medidas adicionais de segurança, incluindo a necessidade de interdição parcial do píer para a continuidade segura da recuperação estrutural.

Durante o período em que o uso do píer estiver suspenso, o embarque e desembarque de passageiros e cargas ocorrerá por meio de estruturas auxiliares e pelo atracadouro flutuante, com organização das equipes operacionais de transporte, apoio da empresa Dátoli, da Associação de Carregadores de Morro de São Paulo e suporte da Polícia Militar para organização do fluxo no local.