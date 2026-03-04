FEIRA DE SANTANA

Distribuidora de cosméticos na Bahia é fechada após denúncia de irregularidade

Estabelecimento funcionava sem alvará sanitário e de funcionamento

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de março de 2026 às 22:03

Distribuidora de cosméticos em Feira de Santana é interditada após denúncia de irregularidade Crédito: Divulgação

Um distribuidora de cosméticos foi interditada na cidade de Feira de Santana, centro-norte do estado, na manhã desta quarta-feira (4). O estabelecimento funcionava sem qualquer alvará sanitário ou de funcionamento desde o ano passado. O empreendimento fica localizado na avenida Artêmia Pires, no bairro SIM.

A empresa fabrica e comercializa produtos capilares em Feira de Santana e se tornou alvo da fiscalização conjunta entre equipes da Vigilância Sanitária do município (Divisa) e o Núcleo Regional de Saúde. Foi constatado que o local não possui alvará sanitário e nem tampouco de funcionamento, mesmo estando em atividade desde 2025.



Paralelamente, a equipe do Núcleo Regional de Saúde verificou que a distribuidora está comercializando produtos que não possuem reconhecimento e regularidade com a Anvisa.

“Diante disso, os produtos foram apreendidos para inutilização”, informou Alexandra Aires, sanitarista do Núcleo Regional de Saude. Entre os itens, condicionador, máscara capilar, retexturizador, gloss, leave in.

De acordo com a chefe da Vigilância Sanitária, Thaís Marques, o estabelecimento permanecerá com todas as suas atividades suspensas até a devida regularização junto à Secretaria de Saúde.