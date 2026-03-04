Empresário Luiz Lopes Mendonça Filho recebe Medalha Visconde de Cairu e Título de Cidadão de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 4 de março de 2026 às 21:39
O empresário Luiz Lopes Mendonça Filho, fundador do Grupo LM, recebeu duas importantes honrarias na Câmara Municipal de Salvador nesta quarta-feira (4): a Medalha Visconde de Cairu e o Título de Cidadão de Salvador.
As homenagens foram propostas pelos vereadores Alexandre Aleluia e concedidas durante solenidade que reuniu autoridades e familiares no Plenário Cosme de Farias. Entre os nomes presentes estavam o empresário Antônio Carlos Magalhães Júnior e o desembargador José Rotondano, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).
Luiz Lopes Mendonça Filho recebeu honrarias
“Luiz Mendonça nasceu em Cairu, mas teve toda a sua vida empresarial e formação do Grupo LM aqui na nossa cidade, então é uma justa e merecida homenagem. Ele, os empresários da nossa cidade e do Brasil muitas vezes são tratados como verdadeiros inimigos da sociedade e, para mim, esse não deve ser o caminho que devemos trilhar”, declarou Aleluia.
Luiz Lopes Mendonça Filho, de 74 anos, fundou e hoje atua como Presidente do Conselho de Administração do Grupo LM, que controla operações como LM Frotas, Bravo Caminhões e Ônibus, AuraBrasil e Santo Antonio Patrimonial.
Mendonça tem uma longa história com o empreendedorismo. Começou a trabalhar quando tinha apenas nove anos, vendendo fósforos na Feira de Água de Meninos, em Salvador. No início da vida adulta, já tinha uma frota de táxis - a Bahia Auto Taxi, que fundou ao lado do então namorado da irmã - e se consolidava no setor de transportes da capital baiana. Da Bahia Auto Táxi, partiu para o aluguel de veículos para atender pessoas que trabalhavam no Polo Industrial de Camaçari, e a partir disso nasceu o LM.