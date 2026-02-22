Acesse sua conta
Ex-prefeito ironiza 'chapa 4G' anunciada por Jaques Wagner: 'Ultrapassada'

Wagner saiu na frente do governador Jerônimo Rodrigues (PT), na última sexta-feira (20), e confirmou Geraldo Júnior na chapa

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 16:44

Prefeito de Xique-Xique, Reinaldo Braga
Prefeito de Xique-Xique, Reinaldo Braga Crédito: Divulgação

Ex-prefeito de Xique-Xique e um dos coordenadores da pré-campanha de ACM Neto (União Brasil) ao governo da Bahia, Reinaldo Braga Filho ironizou o anúncio da chamada “chapa 4G”, apresentada pelo senador Jaques Wagner (PT) para as eleições deste ano.

“Eu vi o senador Jaques Wagner anunciando a chapa que ele batizou como 4G. Eu concordo, acho que ele foi perfeito. A chapa do governo é realmente 4G. O problema é que 4G é algo ultrapassado, quem hoje está com 4G está patinando na internet. É por isso que a Bahia não quer mais ficar para trás”, afirmou Reinaldo, em vídeo publicado nas redes sociais (veja aqui).

Na última sexta-feira (20), Wagner saiu na frente do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e confirmou que o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) será mantido na chapa governista e vai disputar a reeleição no pleito deste ano.

“Rui Costa é candidato a senador, eu sou candidato a senador, nosso Jerônimo é candidato a governador, e Geraldo Júnior é candidato a vice (...) É a chapa puro G. É o governador Jerônimo, o ex-governador Rui Costa, o ex-governador Jaques Wagner e o vice-governador, que para a nossa sorte é Geraldo com G. É a chapa 4G”, declarou Wagner.

A declaração do senador aconteceu em entrevista à Rádio Caraíba, durante visita a cidade de Irecê, no centro-norte do estado.

