POLÍTICA

Wagner sai na frente de Jerônimo e confirma Geraldo Júnior na chapa

A declaração do senador aconteceu em entrevista à Rádio Caraíba, durante visita a cidade de Irecê

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:57

Senador Jaques Wagner durante entrevista à rádio de Irecê Crédito: Reprodução

O senador Jaques Wagner (PT) saiu na frente do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e confirmou, nesta sexta-feira (20), que o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) será mantido na chapa governista e vai disputar a reeleição no pleito deste ano.

“Rui Costa é candidato a senador, eu sou candidato a senador, nosso Jerônimo é candidato a governador, e Geraldo Júnior é candidato a vice (...) É a chapa puro G. É o governador Jerônimo, o ex-governador Rui Costa, o ex-governador Jaques Wagner e o vice-governador, que para a nossa sorte é Geraldo com G. É a chapa 4G”, declarou Wagner.

A declaração do senador aconteceu em entrevista à Rádio Caraíba, durante visita a cidade de Irecê, no centro-norte do estado.