POLÍTICA

MPF defende instalação de CPI para investigar invasões do MST na Bahia

Subprocurador-geral da República Odim Brandão Ferreira afirma que a exigência de um fato específico para a criação da comissão foi cumprida

Pombo Correio

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 19:39

Sede da Assembleia Legislativa da Bahia Crédito: Ascom Alba/ Agência Alba

O Ministério Público Federal (MPF) se manifestou favoravelmente à instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar invasões atribuídas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na Bahia.

O parecer do MPF foi apresentado no processo que está no Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob relatoria do ministro Afrânio Vilela. A iniciativa partiu do deputado estadual Leandro de Jesus (PL), depois que o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) rejeitou o pedido para obrigar a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) a instalar a comissão.

No parecer, o subprocurador-geral da República Odim Brandão Ferreira afirma que a exigência de um fato específico para a criação da CPI foi cumprida.