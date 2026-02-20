Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

MPF defende instalação de CPI para investigar invasões do MST na Bahia

Subprocurador-geral da República Odim Brandão Ferreira afirma que a exigência de um fato específico para a criação da comissão foi cumprida

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 19:39

Sede da Assembleia Legislativa da Bahia
Sede da Assembleia Legislativa da Bahia Crédito: Ascom Alba/ Agência Alba

O Ministério Público Federal (MPF) se manifestou favoravelmente à instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar invasões atribuídas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na Bahia.

O parecer do MPF foi apresentado no processo que está no Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob relatoria do ministro Afrânio Vilela. A iniciativa partiu do deputado estadual Leandro de Jesus (PL), depois que o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) rejeitou o pedido para obrigar a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) a instalar a comissão.

No parecer, o subprocurador-geral da República Odim Brandão Ferreira afirma que a exigência de um fato específico para a criação da CPI foi cumprida.

“A investigação da CPI deve ater-se a fato materialmente delimitado, com referência a dados concretos. O requerimento de abertura da CPI alude episódios concretos de invasões sucessivas em terras rurais produtivas, durante fevereiro e março do ano de sua solicitação, em municípios baianos específicos. Os eventos concretos, objeto da apuração, foram, portanto, expressamente indicados no requerimento subscrito pela minoria legislativa e pormenorizado na justificativa”, diz o subprocurador-geral da República Odim Brandão Ferreira.

Mais recentes

Imagem - Wagner sai na frente de Jerônimo e confirma Geraldo Júnior na chapa

Wagner sai na frente de Jerônimo e confirma Geraldo Júnior na chapa
Imagem - Crise em Pernambuco ameaça provocar rompimento de partido na Bahia

Crise em Pernambuco ameaça provocar rompimento de partido na Bahia
Imagem - Mandato único e supercalendário: fim da reeleição muda plano de prefeitos, governadores e presidente

Mandato único e supercalendário: fim da reeleição muda plano de prefeitos, governadores e presidente

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão