CRÍTICAS

Nikolas rebate Eduardo Bolsonaro: 'Ele não está bem; deixa a Michelle viver o calvário dela'

Deputado falou sobre acusações do filho 02 do ex-presidente contra ele e contra a ex-primeira-dama

Monique Lobo

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 14:37

Nikolas Ferreira rebate críticas de Eduardo Bolsonaro em visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, na Papudinha Crédito: Reprodução/CNN

Em suas declarações, feitas na sexta-feira (20), Eduardo chegou a dizer que os dois teriam "amnésia" e estariam "jogando o mesmo jogo".

"Eu não concordo que eu tenha amnésia, e que a Michelle tenha amnésia. Eu me lembro muito bem de todos os anos que eu fui atacado injustamente", afirmou Nikolas.

O deputado federal também questionou os ataques do colega de partido. "Diante das situações que estão acontecendo: nós temos o pai dele preso, sofrendo dificuldades de saúde; você tem as pessoas do dia 8 [de janeiro] presas e precisando da derrubada do veto da [PL da] Dosimetria; você tem o STF [Supremo Tribunal Federal] envolvido em diversos escândalos; você tem o Lula, literalmente, fazendo de tudo para destruir esse país, e a prioridade é nos atacar. Então, isso diz muito mais sobre ele do que a mim", avaliou.

Nikolas Ferreira ainda saiu em defesa da ex-primeira-dama. "Deixa a Michelle viver o calvário dela. Ela, acima de tudo é uma esposa, ela é uma mãe que tem que cuidar da filha. Que está vindo aqui todos os dias, preparando o alimento para o marido dela de 70 anos que está preso injustamente", falou.