Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câmara dos Deputados cancela passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro e Ramagem

O documento de viagem é concedido a autoridades brasileiras e funcionários do serviço exterior

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 16:33

Eduardo Bolsonaro e Delegado Ramagem
Eduardo Bolsonaro e Delegado Ramagem Crédito: Agência Câmara de Notícias

A Câmara dos Deputados enviou um comunicado na sexta-feira, 19, aos ex-deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ) que informa o cancelamento dos seus passaportes diplomáticos, um dia após a Mesa Diretora ter publicado um ato no Diário Oficial que cassou os seus mandatos.

O informe foi repassado aos ex-parlamentares por meio de ofícios assinados pela Chefia do Serviço de Passaportes e Vistos da 2ª Secretaria da Mesa Diretora. O passaporte diplomático é emitido pelo Ministério das Relações Exteriores.

Eduardo e Heloisa Bolsonaro

Eduardo e Heloísa são pais de Jair Henrique e Georgia por Reprodução
Michelle e Heloisa Bolsonaro por Reprodução
Eduardo e Heloisa com amigos por Reprodução
Heloisa, Eduardo e Georgia Bolsonaro por Reprodução
Heloisa Bolsonaro por Reprodução
Heloisa Bolsonaro por Reproduçào
Heloisa e a filha Georgia por Reprodução
Família de Eduardo Bolsonaro está vivendo nos EUA por Reprodução
Eduardo e Heloisa Bolsonaro por Reprodução
Heloisa ao lado de Michelle Bolsonaro por Reprodução
Novo instagram de Heloisa Bolsonaro por Reprodução
Cartão de visita entregue a vizinhos por Reprodução
1 de 12
Eduardo e Heloísa são pais de Jair Henrique e Georgia por Reprodução

O documento de viagem é concedido a autoridades brasileiras e funcionários do serviço exterior. Têm direito ao passaporte diplomático o presidente da República, o vice-presidente e os ex-presidentes, os ministros e titulares de secretarias da Presidência, governadores, funcionários da carreira de diplomata, os membros do Congresso Nacional, entre outros.

Em sua rede social, Eduardo publicou o ofício que recebeu, que diz que, "diante da vacância do cargo por perda de mandato pelo Ato da Mesa n. 229/2025, publicado no DCD n.245-A, edição extra, de 18/12/2025, comunico, de ordem do Segundo-Secretário, Deputado Lula da Fonte, o cancelamento dos seus passaportes diplomáticos".

O texto diz que "o cancelamento ocorre em razão da necessidade de cumprirmos o previsto no inciso IX do caput do art. 6º do Decreto 5.978, de 4 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o Regulamento de Documentos de Viagem".

No ofício, a Chefia do Serviço de Passaportes e Vistos também solicita a devolução do passaporte diplomático "para que o Ministério das Relações Exteriores tome as devidas providências" O setor diz ainda que "os passaportes diplomáticos já estão cancelados".

Ao Estadão/Broadcast, o 2º secretário da Mesa, deputado Lula da Fonte (PP-PI), confirmou que os ofícios foram enviados a Eduardo e a Ramagem, mas no sentido de comunicar o cumprimento do decreto de 2006, que lista quem exatamente tem o direito aos passaportes diplomáticos.

Leia mais

Imagem - Eduardo Bolsonaro diz que cassação vira 'medalha de honra': 'Essa história ainda não acabou'

Eduardo Bolsonaro diz que cassação vira 'medalha de honra': 'Essa história ainda não acabou'

Imagem - Mesa Diretora da Câmara decide cassar Eduardo Bolsonaro e Ramagem

Mesa Diretora da Câmara decide cassar Eduardo Bolsonaro e Ramagem

Imagem - STF tem maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu por tentar interferir no julgamento do pai

STF tem maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu por tentar interferir no julgamento do pai

"A gente não tem atribuição para recolher passaporte ou não, quem faz isso é o Ministério das Relações Exteriores", declarou. "A questão foi só comunicar a perda de passaporte aos ex-parlamentares, porque isso já era uma consequência da perda de mandato. Não teve nenhuma coisa surpreendente", acrescentou.

Na rede social X, Eduardo, que está nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro, protestou contra o cancelamento do seu passaporte diplomático. "Desde sempre a intenção é me bloquear no exterior", escreveu o parlamentar.

A reportagem procurou a assessoria de Ramagem, mas não havia obtido um retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.

Eduardo foi cassado por conta do número de faltas. Já Ramagem perdeu o mandato porque foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos e um mês de reclusão por participação na trama golpista. Ele está foragido nos Estados Unidos.

Tags:

Eduardo Bolsonaro

Mais recentes

Imagem - Mercadante recebe vaias após elogiar feitos de Lula em evento de Tarcísio

Mercadante recebe vaias após elogiar feitos de Lula em evento de Tarcísio
Imagem - Padre Júlio Lancellotti diz que há conspiração contra trabalho da Pastoral de Rua após veto de Dom Odilo

Padre Júlio Lancellotti diz que há conspiração contra trabalho da Pastoral de Rua após veto de Dom Odilo
Imagem - Mãe é presa suspeita de retirar tubo de traqueostomia e matar filho

Mãe é presa suspeita de retirar tubo de traqueostomia e matar filho

MAIS LIDAS

Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
01

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Imagem - Se você é um desses 3 signos, 2026 será o seu ano
02

Se você é um desses 3 signos, 2026 será o seu ano

Imagem - Áries, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma resposta clara do universo hoje (22 de dezembro)
03

Áries, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma resposta clara do universo hoje (22 de dezembro)

Imagem - Deputado baiano corta Havaianas após comercial da marca com Fernanda Torres
04

Deputado baiano corta Havaianas após comercial da marca com Fernanda Torres