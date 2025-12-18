Mesa Diretora da Câmara decide cassar Eduardo Bolsonaro e Ramagem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 18:27
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), cassou, por meio da Mesa Diretora da Casa, na tarde desta quinta-feira (18), os mandatos dos deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ).
Informações preliminares apuradas pelo Metrópoles indicam que a maioria da Mesa já assinou os documentos para oficialização da medida. As cassações sairão no Diário Oficial da Câmara ainda nesta quinta.
