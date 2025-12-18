Acesse sua conta
Mesa Diretora da Câmara decide cassar Eduardo Bolsonaro e Ramagem

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro acumulou faltas, enquanto ex-chefe da Abin foi condenado por participação na trama golpista

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 18:27

Eduardo Bolsonaro
Eduardo Bolsonaro Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), cassou, por meio da Mesa Diretora da Casa, na tarde desta quinta-feira (18), os mandatos dos deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Bolsonaro e Eduardo

Bolsonaro e aliados durante julgamento do STF por Gustavo Moreno/STF
Bolsonaro durante julgamento por Antonio Augusto/STF
Jair Bolsonaro com defensor por Gustavo Moreno/STF
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Eduardo Bolsonaro está nos EUA por Divulgação
Michelle e Eduardo Bolsonaro por Reprodução
1 de 8
Bolsonaro e aliados durante julgamento do STF por Gustavo Moreno/STF

Informações preliminares apuradas pelo Metrópoles indicam que a maioria da Mesa já assinou os documentos para oficialização da medida. As cassações sairão no Diário Oficial da Câmara ainda nesta quinta.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO*.

Tags:

Eduardo Bolsonaro Câmara dos Deputados

