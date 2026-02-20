Acesse sua conta
Filho de síndico que matou corretora é solto pela polícia

Maicon Douglas de Oliveira havia sido preso suspeito de ajudar o pai a ocultar provas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 07:57

Cléber Rosa de Oliveira
Cléber Rosa de Oliveira e Maicon Douglas de Oliveira

Maicon Douglas de Oliveira, filho do síndico Cléber Rosa de Oliveira, que assassinou a corretora Daiane Alves Souza, foi liberado nesta quinta-feira (19). Ele estava detido sob suspeita de colaborar com o pai na ocultação de provas, mas a Polícia Civil concluiu que o jovem não teve envolvimento no crime.

A defesa de Maicon comemorou a decisão. “A soltura ocorreu após a apresentação de provas documentais e testemunhais que demonstraram, de forma incontestável, que ele não participou dos fatos apurados”, afirmou a equipe de advogados. O pedido de liberdade foi deferido pela autoridade policial responsável pelo inquérito.

Policiais durante buscas pelo corpo da corretora Daiane Alves
Daiane Alves estava desparecida por Reprodução
Daiane Alves estava desparecida por Reprodução
Daiane Alves de Souza, de 43 anos, desapareceu na noite de 17 de dezembro por Reprodução
Daiane Alves de Souza, de 43 anos, desapareceu na noite de 17 de dezembro por Reprodução
Daiane Alves de Souza, de 43 anos, desapareceu na noite de 17 de dezembro por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves de Souza por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi vista pela última vez dia 17 de dezembro por Arquivo pessoal
Cléber Rosa de Oliveira indicou onde estava corpo por Reprodução/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira indicou onde estava corpo por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira por Reprodução
Maicon Douglas de Oliveira, filho do síndico, também foi preso por Reprodução
Maicon teria ajudado pai depois do crime por Reprodução
Maicon Douglas de Oliveira por Reprodução
Maicon Douglas de Oliveira por Reprodução
Maicon Douglas de Oliveira por Reprodução
Policiais durante buscas pelo corpo da corretora Daiane Alves

Maicon havia sido preso em 28 de janeiro, depois que surgiram suspeitas de que ele teria ajudado o pai a comprar um novo celular e registrado o aparelho em nome de Cléber. Durante os depoimentos, o próprio Cléber isentou o filho de qualquer participação no assassinato. Com a apuração das evidências, a polícia concluiu que o crime foi planejado e executado exclusivamente pelo síndico.

A defesa já havia sustentado que Maicon não teve qualquer envolvimento direto ou indireto com o homicídio, e que a confissão do pai deixa claro que ele foi o único responsável pelo ataque. “Agora aguardamos que a prisão seja revertida de forma definitiva”, reforçaram os advogados.

Vídeo recuperado do celular da corretora mostra o ataque premeditado

O vídeo que registrou o ataque de Cléber Rosa de Oliveira a Daiane Alves Souza foi recuperado depois que o celular da vítima foi encontrado em uma caixa de esgoto. Nas imagens, o síndico aparece vestindo luvas e capuz, aproximando-se da corretora pelas costas; a gravação é interrompida abruptamente no momento do ataque.

É possível ver Daiane descendo ao subsolo do prédio em Caldas Novas, enquanto Cléber já a aguardava no local, usando luvas - e depois ele aparece encapuzado. O registro foi fundamental para que a polícia reconstruísse toda a dinâmica do crime e concluísse que a ação foi premeditada.

“Quando ela filma rapidamente o Cléber, ele já estava com luvas nas duas mãos e com a capota do carro aberta. (...) Quando ele a ataca pelas costas, ele usa como se fosse um capuz para tentar tampar o rosto. Tudo isso mostra uma premeditação muito grande”, explicou o delegado João Paulo Mendes.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Síndico usou capuz e luvas para matar corretora em subsolo de prédio, aponta polícia

Vídeo flagra momento em que corretora morta por síndico é atacada em subsolo de prédio

Síndico desligou luz de propósito para atrair e matar corretora, conclui polícia

'Tenho medo pela minha vida': corretora morta por síndico denunciou ameaças antes do crime

Apartamento de síndico que confessou assassinato de corretora é destruído e pichado: 'Assassino'

Relembre o caso

Daiane Alves Souza, corretora de 43 anos, foi morta em janeiro ao tentar religar a luz do apartamento em que morava em Caldas Novas. Segundo a investigação, Cléber a abordou no subsolo do prédio enquanto a vítima filmava os relógios de energia. O síndico confessou o assassinato à polícia e disse que houve um desentendimento, mas não detalhou como o crime foi cometido.

O corpo de Daiane foi colocado na caçamba do carro do síndico e abandonado em uma área de mata próxima. As investigações apontaram que Cléber já havia desligado a energia do apartamento da corretora em outras ocasiões. O prédio tinha apenas dez câmeras de monitoramento, nenhuma delas cobrindo os acessos por escada usados pelo síndico, tornando o subsolo um ponto cego da vigilância.

