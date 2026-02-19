FOI PREMEDITADO

Síndico usou capuz e luvas para matar corretora em subsolo de prédio, aponta polícia

Investigação revela vídeo inédito gravado pela vítima antes do crime

Nauan Sacramento

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 18:46

Daiane Alves foi surpreendida por Cléber Rosa enquanto gravava vídeo Crédito: Redes Sociais

A Polícia Civil de Goiás divulgou, em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (19), detalhes cruciais sobre o assassinato da corretora Daiane Alves Souza, de 43 anos. As investigações revelaram que o síndico do condomínio, Cléber Rosa de Oliveira, agiu de forma premeditada, utilizando luvas e capuz para atacar a vítima no subsolo do prédio.

"Quando ela filma rapidamente o Cléber, ele já estava com luvas nas duas mãos e com a capota do carro aberta. [...] Quando ele ataca ela pelas costas, ele usa como se fosse um capuz para tentar tampar o rosto. Tudo isso desenha para a gente uma premeditação muito grande", disse o delegado João Paulo Mendes em coletiva.

Confira vídeo:

A peça fundamental para o esclarecimento da dinâmica do crime foi um vídeo gravado pela própria vítima momentos antes de morrer. No dia do assassinato, Daiane registrava a queda de energia no subsolo para enviar a uma amiga. Embora o vídeo do ataque não tenha sido transmitido em tempo real, ele ficou armazenado na memória do aparelho.

O celular da corretora foi recuperado em uma operação de perícia realizada no dia 30 de janeiro, após o aparelho passar 41 dias submerso em uma caixa de esgoto do condomínio. O local exato do descarte foi indicado pelo próprio síndico, que já se encontrava detido e confessou a autoria do crime às autoridades.

Cléber Rosa de Oliveira admitiu o homicídio durante os interrogatórios. O caso, que chocou a região sul de Goiás pela frieza dos detalhes, agora avança para a fase de conclusão do inquérito com as novas evidências técnicas.