Filho de síndico não participou da morte de corretora em Goiás, afirma polícia

Vídeo que flagra momento em que corretora é atacada em subsolo de prédio foi divulgado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:50

Participação de filho de síndico na morte de corretora não foi confirmada
Participação de filho de síndico na morte de corretora não foi confirmada Crédito: Jucimar de Sousa / METRÓPOLES

O síndico Cleber Rosa de Oliveira é o único autor do assassinato da corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos, na cidade de Caldas Novas, em Goiás. A informação foi divulgada pela polícia nesta quinta-feira (19), durante coletiva de imprensa. A participação do filho do síndico, Maicon Douglas, não foi comprovada durante as investigações. 

A relação de Maicon Douglas com o crime foi, segundo a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), a compra de um novo celular, a pedido do pai, para fazer a portabilidade de aplicativos bancários, além de procurações, para que pudesse assumir a administração do condomínio. Nesta quinta-feira (19), a polícia divulgou um vídeo que mostra o momento em que Daiane é atacada por Cleber Rosa

Segundo a polícia, Cleber teria interrompido intencionalmente o fornecimento de energia do apartamento da vítima para atraí-la até o subsolo do edifício. Ela foi atacada no local, mas executada posteriormente em outro ponto, onde o corpo foi ocultado. A conclusão consta no inquérito conduzido pelo delegado André Luiz Barbosa dos Santos.

Síndico foi preso por morte de corretora

Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Em nota, a defesa do síndico afirma que ainda não teve acesso à integralidade dos documentos recentemente inseridos na investigação e que somente se manifestará após a análise de todo o seu conteúdo.

O crime 

A corretora Daiane Alves de Souza desapareceu em 17 de dezembro, após ser vista pela última vez no elevador do prédio onde morava, descendo ao subsolo para verificar a interrupção de energia.

O corpo foi localizado em 28 de janeiro, mesma data em que a Polícia Civil prendeu o síndico e o filho dele. Cleber confessou o crime e indicou o local onde havia deixado o cadáver, às margens de uma estrada em Caldas Novas.

Daiane e Cléber tinham diversas brigas em relação a administração de apartamentos no prédio. Segundo a família, o síndico responde a 12 processos envolvendo a corretora. 

