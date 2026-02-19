Rifeiro e criança são baleados em ataque na Região Metropolitana de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 15:02
Um rifeiro, identificado como Drico RL, e uma criança, que não teve a idade confirmada, foram baleados durante um ataque na Região Metropolitana de Salvador. Eles teriam sido vítimas dos disparos em uma oficina mecânica em Jauá, localizada em Camaçari.
Segundo a Polícia Militar, a 59º Companhia Independente (CIPM) recebeu a informação de que duas pessoas, sendo um homem e uma criança, deram entrada em uma unidade de saúde de Camaçari após terem sido baleadas. Militares realizam rondas na região, mas suspeitos ainda não foram localizados.
Rifeiro Drico RL
Drico RL está internado no Hospital Geral de Camaçari, onde passa por cirurgia. Ele fez postagens em seu perfil nas redes sociais em uma oficina um dia antes do ataque. O influenciador é conhecido por divulgar rifas no Instagram, rede em que acumula mais de 29 mil seguidores.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado como tentativa de homicídio pela 4ª Delegacia (DT/Camaçari). Segundo informações da ocorrência, o suspeito atirou em ambos em via pública. "Diligências são realizadas pela unidade policial para esclarecer a autoria e motivação do crime", diz a polícia.
Matéria em atualização.