CRIME

Rifeiro e criança são baleados em ataque na Região Metropolitana de Salvador

Homem foi socorrido para o Hospital Geral de Camaçari

Maysa Polcri

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 15:02

Rifeiro é conhecido como Drico RL Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um rifeiro, identificado como Drico RL, e uma criança, que não teve a idade confirmada, foram baleados durante um ataque na Região Metropolitana de Salvador. Eles teriam sido vítimas dos disparos em uma oficina mecânica em Jauá, localizada em Camaçari.

Segundo a Polícia Militar, a 59º Companhia Independente (CIPM) recebeu a informação de que duas pessoas, sendo um homem e uma criança, deram entrada em uma unidade de saúde de Camaçari após terem sido baleadas. Militares realizam rondas na região, mas suspeitos ainda não foram localizados.

Rifeiro Drico RL 1 de 4

Drico RL está internado no Hospital Geral de Camaçari, onde passa por cirurgia. Ele fez postagens em seu perfil nas redes sociais em uma oficina um dia antes do ataque. O influenciador é conhecido por divulgar rifas no Instagram, rede em que acumula mais de 29 mil seguidores.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado como tentativa de homicídio pela 4ª Delegacia (DT/Camaçari). Segundo informações da ocorrência, o suspeito atirou em ambos em via pública. "Diligências são realizadas pela unidade policial para esclarecer a autoria e motivação do crime", diz a polícia.

