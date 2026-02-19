Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rifeiro e criança são baleados em ataque na Região Metropolitana de Salvador

Homem foi socorrido para o Hospital Geral de Camaçari

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 15:02

Rifeiro é conhecido como Drico RL
Rifeiro é conhecido como Drico RL Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um rifeiro, identificado como Drico RL, e uma criança, que não teve a idade confirmada, foram baleados durante um ataque na Região Metropolitana de Salvador. Eles teriam sido vítimas dos disparos em uma oficina mecânica em Jauá, localizada em Camaçari. 

Segundo a Polícia Militar, a 59º Companhia Independente (CIPM) recebeu a informação de que duas pessoas, sendo um homem e uma criança, deram entrada em uma unidade de saúde de Camaçari após terem sido baleadas. Militares realizam rondas na região, mas suspeitos ainda não foram localizados. 

Rifeiro Drico RL

Rifeiro Drico RL por Reprodução/Redes sociais
Rifeiro Drico RL por Reprodução/Redes sociais
Rifeiro Drico RL por Reprodução/Redes sociais
Rifeiro Drico RL por Reprodução/Redes sociais
1 de 4
Rifeiro Drico RL por Reprodução/Redes sociais

Drico RL está internado no Hospital Geral de Camaçari, onde passa por cirurgia. Ele fez postagens em seu perfil nas redes sociais em uma oficina um dia antes do ataque. O influenciador é conhecido por divulgar rifas no Instagram, rede em que acumula mais de 29 mil seguidores. 

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado como tentativa de homicídio pela 4ª Delegacia (DT/Camaçari). Segundo informações da ocorrência, o suspeito atirou em ambos em via pública. "Diligências são realizadas pela unidade policial para esclarecer a autoria e motivação do crime", diz a polícia. 

Matéria em atualização.

Mais recentes

Imagem - Bahia tem cinco apostas premiadas na Mega-Sena 2974; veja de onde são

Bahia tem cinco apostas premiadas na Mega-Sena 2974; veja de onde são
Imagem - Dr. Dráuzio Varella participa de evento em Salvador na próxima semana; saiba qual

Dr. Dráuzio Varella participa de evento em Salvador na próxima semana; saiba qual
Imagem - Saiba como ter acesso a gás de cozinha gratuito em Salvador

Saiba como ter acesso a gás de cozinha gratuito em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas