PF deflagra operação contra contrabando de cigarros eletrônicos na Bahia

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos no sul do estado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:05

Ilhéus
A primeira fase da operação foi realizada em dezembro de 2024 Crédito: Reprodução/Prefeitura

Uma operação contra o contrabando de cigarros eletrônicos foi deflagrada pela Polícia Federal na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, nesta quinta-feira (19). Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município. 

Os investigados poderão responder pelo crime de contrabando, armazenamento e comercialização de mercadoria proibida, com pena de reclusão de dois a cinco anos, conforme divulgado pela PF. A operação recebe o nome de Espelho Fumegante 2. 

A primeira fase da operação foi realizada em dezembro de 2024. Na ocasião, três pessoas foram presas em flagrante e 430 cigarros eletrônicos foram apreendidos nas cidades de Itabuna e Ilhéus. A PF detalhou, na época, que investigações iniciadas em 2023 reuniram indícios do comércio ilegal de cigarros eletrônicos, praticado em estabelecimentos comerciais abertos ao público em geral, chegando a ter atendimento delivery.

Apesar de populares, os cigarros eletrônicos têm importação, comercialização e propaganda proibidas pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde 2009.

