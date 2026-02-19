CRIME

PF deflagra operação contra contrabando de cigarros eletrônicos na Bahia

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos no sul do estado

Maysa Polcri

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:05

A primeira fase da operação foi realizada em dezembro de 2024 Crédito: Reprodução/Prefeitura

Uma operação contra o contrabando de cigarros eletrônicos foi deflagrada pela Polícia Federal na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, nesta quinta-feira (19). Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município.

Os investigados poderão responder pelo crime de contrabando, armazenamento e comercialização de mercadoria proibida, com pena de reclusão de dois a cinco anos, conforme divulgado pela PF. A operação recebe o nome de Espelho Fumegante 2.

A primeira fase da operação foi realizada em dezembro de 2024. Na ocasião, três pessoas foram presas em flagrante e 430 cigarros eletrônicos foram apreendidos nas cidades de Itabuna e Ilhéus. A PF detalhou, na época, que investigações iniciadas em 2023 reuniram indícios do comércio ilegal de cigarros eletrônicos, praticado em estabelecimentos comerciais abertos ao público em geral, chegando a ter atendimento delivery.