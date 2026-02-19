NADA DE TERNO E GRAVATA

Noivo vai de camiseta, bermuda e tênis para o próprio casamento e vídeo viraliza

A cerimônia de união dos baianos surpreendeu convidados e usuários das redes sociais

Monique Lobo

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 17:27

Adailton e Caroline estão juntos há mais de 13 anos Crédito: Reprodução

Um elemento do casamento de entre o padeiro Adailton Santos, de 33 anos, e a manicure Caroline Santana, 30 anos, chamou a atenção dos convidados e fez o vídeo da cerimônia, realizada em Itacaré no último dia 30, viralizar na internet: a roupa do noivo.



Adailton, natural da cidade de Valença, na região Sul do estado, usou camiseta, bermuda e tênis no grande dia. Já Caroline, que é de Ubaitaba, também na região Sul, utilizou um vestido tradicional de noiva.

A cena chamou a atenção e fez o vídeo que o casal publicou nas redes sociais alcançar mais de 1,5 milhão de visualizações. "A gente postou pensando que seria um vídeo normal, como eu sempre posto, e aí viralizou. Não foi algo planejado", revelou Caroline em outro vídeo nas redes sociais. Ela e Adailton já estão juntos há mais de 13 anos e têm dois filhos.

Segundo o padeiro, a escolha do traje do noivo foi baseada no tema da cerimônia: "a Dama e o Vagabundo". "O tema, eu que escolhi. Porque acho legal e a gente conversou antes. Eu não uso calça, não uso terno, é uma escolha minha. Se tiver algum lugar pra ir que seja de calça, não vou, só vou de bermuda", garantiu também no vídeo.

O foco na vontade do casal norteou a festa, afirmou Caroline. "A gente queria que todos os dois se sentissem bem. Eu realizei meu sonho de casar de noiva e ele de bermuda e tênis", acrescentou.