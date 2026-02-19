Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Noivo vai de camiseta, bermuda e tênis para o próprio casamento e vídeo viraliza

A cerimônia de união dos baianos surpreendeu convidados e usuários das redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 17:27

Adailton e Caroline estão juntos há mais de 13 anos
Adailton e Caroline estão juntos há mais de 13 anos Crédito: Reprodução

Um elemento do casamento de entre o padeiro Adailton Santos, de 33 anos, e a manicure Caroline Santana, 30 anos, chamou a atenção dos convidados e fez o vídeo da cerimônia, realizada em Itacaré no último dia 30, viralizar na internet: a roupa do noivo.

Adailton, natural da cidade de Valença, na região Sul do estado, usou camiseta, bermuda e tênis no grande dia. Já Caroline, que é de Ubaitaba, também na região Sul, utilizou um vestido tradicional de noiva.

Veja como foi o casamento de Adailton e Caroline

Noivo casa de bermusa, camiseta e tênis na Bahia por Reprodução
Noivo casa de bermusa, camiseta e tênis na Bahia por Reprodução
Noivo casa de bermusa, camiseta e tênis na Bahia por Reprodução
Noivo casa de bermusa, camiseta e tênis na Bahia por Reprodução
Noivo casa de bermusa, camiseta e tênis na Bahia por Reprodução
Noivo casa de bermusa, camiseta e tênis na Bahia por Reprodução
Noivo casa de bermusa, camiseta e tênis na Bahia por Reprodução
Noivo casa de bermusa, camiseta e tênis na Bahia por Reprodução
Noivo casa de bermusa, camiseta e tênis na Bahia por Reprodução
Noivo casa de bermusa, camiseta e tênis na Bahia por Reprodução
1 de 10
Noivo casa de bermusa, camiseta e tênis na Bahia por Reprodução

A cena chamou a atenção e fez o vídeo que o casal publicou nas redes sociais alcançar mais de 1,5 milhão de visualizações. "A gente postou pensando que seria um vídeo normal, como eu sempre posto, e aí viralizou. Não foi algo planejado", revelou Caroline em outro vídeo nas redes sociais. Ela e Adailton já estão juntos há mais de 13 anos e têm dois filhos.

Segundo o padeiro, a escolha do traje do noivo foi baseada no tema da cerimônia: "a Dama e o Vagabundo". "O tema, eu que escolhi. Porque acho legal e a gente conversou antes. Eu não uso calça, não uso terno, é uma escolha minha. Se tiver algum lugar pra ir que seja de calça, não vou, só vou de bermuda", garantiu também no vídeo.

O foco na vontade do casal norteou a festa, afirmou Caroline. "A gente queria que todos os dois se sentissem bem. Eu realizei meu sonho de casar de noiva e ele de bermuda e tênis", acrescentou.

Nas redes sociais, usuários brincaram com a situação. "Desculpe perguntar, mas ele sabia que ia casar", perguntou uma mulher nos comentários. "O cara realizou o sonho de quase todos os homens. Feliz desde o primeiro dia!", disparou outro usuário.

Leia mais

Imagem - Record: 52% dos brasileiros apoiam o casamento entre pessoas do mesmo sexo

Record: 52% dos brasileiros apoiam o casamento entre pessoas do mesmo sexo

Imagem - Delegado pede investigadora em casamento no meio do Festival Virada Salvador

Delegado pede investigadora em casamento no meio do Festival Virada Salvador

Imagem - Entenda quais são os regimes de comunhão de bens e como isso pode impactar seu casamento

Entenda quais são os regimes de comunhão de bens e como isso pode impactar seu casamento

Tags:

Bahia Roupas Tênis Video Casamento Surpresa Viraliza Bermuda

Mais recentes

Imagem - Bahia tem cinco apostas premiadas na Mega-Sena 2974; veja de onde são

Bahia tem cinco apostas premiadas na Mega-Sena 2974; veja de onde são
Imagem - Dr. Dráuzio Varella participa de evento em Salvador na próxima semana; saiba qual

Dr. Dráuzio Varella participa de evento em Salvador na próxima semana; saiba qual
Imagem - Saiba como ter acesso a gás de cozinha gratuito em Salvador

Saiba como ter acesso a gás de cozinha gratuito em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas