Record: 52% dos brasileiros apoiam o casamento entre pessoas do mesmo sexo

A taxa de rejeição é de 39%, veja perfis favoráveis e contrários

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 18:59

Casamento gay está em alta
Casamento gay está em alta Crédito: Shutterstock

Em pesquisa feita e divulgada pelo PoderData, cerca de 52% da população se mostrou a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, percentual recorde. Os dados foram divulgados neste domingo (1º), e revelam uma tendência de crescimento na aceitação da união homoafetiva no país.

Em contrapartida, o percentual de brasileiros que se declaram contrários à medida é de 39%, enquanto 9% dos entrevistados não souberam responder. O cenário atual reflete uma mudança gradual na opinião pública: em comparação com janeiro de 2025, o apoio subiu quatro pontos percentuais, enquanto a rejeição recuou três pontos.

Poder 360 divulga indices de apoio ao casamento queer Crédito: PoderData/Poder360

De acordo com a pesquisa, o maior apoio vem de mulheres, moradores da região Sudeste, aqueles com ensino superior e os que recebem mais de 5 salários mínimos. Por outro ângulo, o maior posicionamento contrário vem de homens, adultos de 45 a 59 anos, moradores da região Centro-Oeste e pessoas que ganham até 2 salários mínimos.

Perfis favoraveis e contrarios Crédito: PoderData/Poder360

A pesquisa detalha que o avanço do apoio aponta uma crescente nos últimos anos. A queda na oposição ao tema reforça um novo patamar de tolerância e reconhecimento de direitos civis na sociedade brasileira.

O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 26 de janeiro de 2026, com 2,5 mil pessoas ouvidas por telefone em 111 municípios de todas as 27 Unidades Federativas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%.

