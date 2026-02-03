Acesse sua conta
Ataque terrorista: polícia prende integrantes de grupo que planejava incendiar centro do Rio de Janeiro

Suspeitos usavam as redes sociais para disseminar tutoriais de bombas caseiras

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 18:24

Momento de apreensão da Polícia Civil aos suspeitos de terrorismo Crédito: Redes Sociais

Três pessoas foram presas, nesta segunda-feira (2), suspeitas de planejar ataques terroristas no Centro da capital do Rio de Janeiro. A Operação Break Chain, coordenada pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), resultou também no cumprimento de dezenas de mandados de busca e apreensão em todo o estado. As informações são do G1.

As investigações revelaram que o grupo organizava atos antidemocráticos marcados para às 14h desta segunda, com foco na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Segundo o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, o objetivo era realizar uma sequência de atentados com explosivos contra autoridades e prédios públicos para gerar pânico e caos social.

Os mandados de busca e apreensão tinham quatro pessoas como alvo, inicialmente. Porém, a ofensiva foi ampliada após o setor de inteligência identificar outros 13 suspeitos. O grupo monitorado, que reunia cerca de 8 mil pessoas no Brasil, sendo 300 no Rio de Janeiro, utilizava redes sociais e aplicativos de mensagens para disseminar tutoriais de bombas caseiras produzidas com pregos e bolas de gude.

De acordo com o delegado Luiz Lima, titular da DRCI, as pautas do grupo eram sob o pretexto de combate à corrupção, mas o foco real era a violência. Dentre os interesses dos suspeitos estava incendiar o centro do Rio. Um dos presos na operação é o administrador do grupo em solo fluminense.

Apesar de se apresentarem como um movimento apartidário, os investigados incitavam ataques a estruturas de emissoras de televisão e centros políticos. Durante as buscas, os agentes encontraram materiais destinados à fabricação de coquetéis molotov.

Os envolvidos responderão por incitação ao crime, associação criminosa e fabricação de artefatos explosivos. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e localizar outros integrantes da rede que planejavam estender os ataques a várias partes do país.

