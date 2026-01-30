Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai bombar! As cores que vão trazer frescor e estilo para seu guarda-roupa no verão 2026

Veja como montar produções versáteis com tons que trazem leveza e frescor para o dia a dia

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 11:00

Cores claras são ideais para o verão, pois absorvem menos calor
Cores claras são ideais para o verão, pois absorvem menos calor Crédito: Freepik

O sucesso das cores suaves reside na facilidade de criar combinações que funcionam sem nenhum esforço. Essas nuances delicadas facilitam um dia a dia muito mais prático.

O motivo da tendência minimalista

Essas escolhas trazem frescor visual, algo essencial quando as temperaturas sobem significativamente no verão. No contexto atual, esses tons funcionam como uma “pausa” para os olhos ocupados.

Conheça o esmalte greige, a nova cor que virou tendência

Esmalte greige por Reprodução
Esmalte greige por Reprodução
Esmalte greige por Reprodução
Esmalte greige por Reprodução
Esmalte greige por Reprodução
Esmalte greige por Reprodução
1 de 6
Esmalte greige por Reprodução

Portanto, optar por roupas claras é uma estratégia inteligente para quem busca conforto e modernidade. As vitrines mostram que o visual limpo é a maior aposta do momento.

A paleta que remete ao natural

O verão de 2026 destaca cores que lembram o mar e as paisagens naturais mais relaxantes. Tons de creme e off-white formam a estrutura principal das coleções mais modernas.

Tom de batom é tendência entre famosas

Batom cereja por Reprodução | Freepik
Batom cereja por Reprodução | Freepik
Batom cereja por Reprodução | Freepik
Batom cereja por Reprodução | Freepik
1 de 4
Batom cereja por Reprodução | Freepik

Cores como rosa chá e verde água entram para dar vida às produções sem perder discrição. Essas tonalidades aquosas ampliam a sensação de descanso em meio aos dias de sol.

Jeitos simples de usar a cor

Montar looks leves exige apenas algumas escolhas estratégicas entre as roupas que você já possui. Uma saia bege resolve a base do visual com muita sofisticação e rapidez.

Tendência de estilo

Tendência de estilo por Reprodução | Redes Sociais
Tendência de estilo por Reprodução | Redes Sociais
Tendência de estilo por Reprodução | Redes Sociais
Tendência de estilo por Reprodução | Redes Sociais
Tendência de estilo por Reprodução | Redes Sociais
Tendência de estilo por Reprodução | Redes Sociais
1 de 6
Tendência de estilo por Reprodução | Redes Sociais

Depois, basta incluir uma camiseta de viscose em tom pastel para garantir cor na medida. Finalize com acessórios naturais e reserve tons intensos para os calçados, mantendo o equilíbrio.

Durabilidade e consumo consciente

Optar por cores claras é uma forma inteligente de construir um guarda-roupa que dura várias estações. A grande vantagem é que as peças não deixam de ser atuais.

Dessa forma, os itens adquiridos agora não correm o risco de ficarem sem “saindo de moda” rápido. Apostar em modelagens retas ajuda a manter a base da moda bem sólida.

Tags:

Moda

Mais recentes

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (30) vão te surpreender

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (30) vão te surpreender
Imagem - BBB 26: Jonas acusa PA de empurrão na corrida pelo Big Fone: 'Quero ver imagens'

BBB 26: Jonas acusa PA de empurrão na corrida pelo Big Fone: 'Quero ver imagens'
Imagem - O Universo não facilita, mas recompensa: Áries, Virgem e Libra passam por um teste decisivo nesta sexta-feira (30 de janeiro)

O Universo não facilita, mas recompensa: Áries, Virgem e Libra passam por um teste decisivo nesta sexta-feira (30 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - O vaivém de Otto, a divisão do PSD e o pessimismo dos ruizistas
01

O vaivém de Otto, a divisão do PSD e o pessimismo dos ruizistas

Imagem - Anjo do Amor revela que 4 signos podem viver um romance com alguém mais próximo do que imaginam
02

Anjo do Amor revela que 4 signos podem viver um romance com alguém mais próximo do que imaginam

Imagem - Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador
03

Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador

Imagem - Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra
04

Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra