MODA

Vai bombar! As cores que vão trazer frescor e estilo para seu guarda-roupa no verão 2026

Veja como montar produções versáteis com tons que trazem leveza e frescor para o dia a dia

Agência Correio

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 11:00

Cores claras são ideais para o verão, pois absorvem menos calor Crédito: Freepik

O sucesso das cores suaves reside na facilidade de criar combinações que funcionam sem nenhum esforço. Essas nuances delicadas facilitam um dia a dia muito mais prático.

O motivo da tendência minimalista

Essas escolhas trazem frescor visual, algo essencial quando as temperaturas sobem significativamente no verão. No contexto atual, esses tons funcionam como uma “pausa” para os olhos ocupados.

Conheça o esmalte greige, a nova cor que virou tendência 1 de 6

Portanto, optar por roupas claras é uma estratégia inteligente para quem busca conforto e modernidade. As vitrines mostram que o visual limpo é a maior aposta do momento.

A paleta que remete ao natural

O verão de 2026 destaca cores que lembram o mar e as paisagens naturais mais relaxantes. Tons de creme e off-white formam a estrutura principal das coleções mais modernas.

Tom de batom é tendência entre famosas 1 de 4

Cores como rosa chá e verde água entram para dar vida às produções sem perder discrição. Essas tonalidades aquosas ampliam a sensação de descanso em meio aos dias de sol.

Jeitos simples de usar a cor

Montar looks leves exige apenas algumas escolhas estratégicas entre as roupas que você já possui. Uma saia bege resolve a base do visual com muita sofisticação e rapidez.

Tendência de estilo 1 de 6

Depois, basta incluir uma camiseta de viscose em tom pastel para garantir cor na medida. Finalize com acessórios naturais e reserve tons intensos para os calçados, mantendo o equilíbrio.

Durabilidade e consumo consciente

Optar por cores claras é uma forma inteligente de construir um guarda-roupa que dura várias estações. A grande vantagem é que as peças não deixam de ser atuais.