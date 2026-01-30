Acesse sua conta
BBB 26: Jonas acusa PA de empurrão na corrida pelo Big Fone: 'Quero ver imagens'

Brother diz que não caiu sozinho e reclama de dores após a queda

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 11:28

Jonas e Paulo Augusto no BBB 26
Jonas e Paulo Augusto no BBB 26 Crédito: Reprodução

A corrida para atender o segundo Big Fone da semana do BBB 26 terminou em confusão na manhã desta sexta-feira (30). Jonas Sulzbach caiu durante a disputa com Paulo Augusto e acusou o Pipoca de tê-lo empurrado no momento em que os dois corriam até o telefone.

Após Babu Santana ser o primeiro a chegar ao Big Fone e ouvir a mensagem da produção, Jonas foi tirar satisfação com PA no banheiro da casa. "Você viu o que você fez, né? Você não lembra o que você fez? Você acha que fez certo?", questionou o Veterano, visivelmente incomodado.

Paulo Augusto negou a acusação e tentou justificar a situação. "Você estava meio dormindo ainda. Você caiu com tudo, estava molenga. E eu nem estava correndo no meu máximo", afirmou o estudante de Medicina Veterinária, enquanto demonstrava como teria ultrapassado o brother no trajeto até o telefone. "Eu não cai sozinho", disse Jonas. "Você acha que eu te empurrei?", questionou PA.

Irritado com a explicação, Jonas rebateu a versão do rival. "Falar que eu estou 'molengo', mano? Você me empurrou com tudo!", acusou. Paulo, porém, negou ter provocado a queda. "Com tudo? Não, você caiu… Só sei que você estava correndo devagar", insistiu.

Na sala, PA explicou para os brothers sua versão. Ele alegou ter apoiado as duas mãos em Jonas, como se quisesse escorar no confinado para ultrapassá-lo. Jonas estava ainda "meio dormindo", segundo ele, e isso teria feito com que ele caísse. "Acho que ele estava sonâmbulo. Uma pessoa não cai desse jeito. Isso não pode ser considerado agressão", disse PA. "Ele não sabia ainda se estava de dia ou de noite", falou Maxiane.

Já Jonas disse, em conversa com outros participantes, que ainda tentava entender o que havia acontecido. Eu só lembro que estava indo e não tinha ninguém na minha frente, e senti como se eu já tivesse no chão… Eu estou estranho, mano. Estou digerindo ainda o que aconteceu", relatou para Samira, que confirmou ter visto a queda. "Realmente lembro de duas mãos me empurrando e eu caindo. Não caí sozinho. Não tropecei", continuou o Veterano. "Que loucura", disse a Pipoca.

O influenciador contou sobre a conversa que teve com PA e afirmou que gostaria de rever o momento. "Ele disse: 'Você estava correndo molenga'. Não sei se é possível ver as imagens, mas gostaria de ver o que aconteceu. É ruim ficar nessa confusão". O brother ainda reclamou de dores após o tombo. "Eu já estava com torcicolo, estava melhorando. Agora estou pior do que nunca", desabafou. "É, a queda não foi legal", concordou Samira.

Já Paulo Augusto voltou a comentar o episódio com outros confinados e demonstrou preocupação. "Eu passei nele voado e fiz assim. E ele 'pá'… Ele caiu muito feio, muito feio! Estou até com medo".

O toque do Big Fone faz parte da chamada "semana do Big Fone". O telefone ainda vai tocar mais duas vezes, uma durante o programa ao vivo desta sexta-feira e outra no sábado (31). Os três participantes que atenderem às ligações terão que entrar em consenso para indicar uma pessoa diretamente ao Paredão, aumentando ainda mais a tensão dentro da casa.

