BBB 26: Equipe de Milena se pronuncia após especulações sobre autismo

Publicação negou que sister esteja no TEA

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 06:46

Milena na Prova do Líder do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

A equipe de Milena se manifestou nas redes sociais após internautas levantarem especulações sobre um suposto diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) da participante do BBB 26. O posicionamento ocorreu depois de um momento de tensão durante a Prova do Líder, na noite desta quinta-feira (29), que terminou com a desclassificação do grupo formado por Milena, Chaiany, Babu Santana e Ana Paula Renault.

Em nota oficial, o perfil da sister foi direto ao afirmar que o diagnóstico citado nas redes "não existe". Segundo a equipe, desde o início do programa têm surgido comentários sugerindo que Milena se enquadraria no espectro autista, o que motivou o esclarecimento público.

"Não haveria nenhum problema em confirmarmos essa informação, já que as vivências das pessoas com autismo são válidas e merecem ser respeitadas, mas esse diagnóstico não existe", destacou o comunicado.

A equipe reconheceu que parte do público pode identificar comportamentos associados ao TEA na personalidade da participante, mas reforçou que Milena não possui diagnóstico. O texto também lembrou que o confinamento do reality impõe pressão emocional intensa, convivência constante com pessoas diferentes e situações inéditas, o que pode impactar reações e comportamentos.

"Um diagnóstico preciso só ocorre com equipe multiprofissional adequada, ou seja, com profissionais de saúde especializados e em condições seguras", destacou o perfil.

Equipe de Milena se pronunciou sobre rumores de que a sister estaria enquadrada no TEA Crédito: Reprodução

Além de negar as especulações, a equipe repudiou comentários considerados psicofóbicos, que ultrapassam o contexto do reality show e atingem não apenas a participante, mas também pessoas que estão no espectro autista e seus cuidadores. "Psicofobia é crime", reforçou o perfil, ao pedir respeito e responsabilidade nas discussões online.

Após a confusão na prova, Milena também comentou dentro da casa que faz terapia há cerca de dois anos e que enfrenta dificuldades para controlar algumas emoções, como felicidade, tristeza e raiva.

A situação que motivou o debate aconteceu quando o grupo da sister foi eliminado da Prova do Líder por não cumprir uma das regras da dinâmica. Durante o episódio, Milena demonstrou irritação, teve uma crise nervosa e precisou ser retirada da área de provas, o que acabou intensificando a repercussão nas redes sociais.