NOVA LÍDER

Maxiane vira nova líder do BBB 26 após prova marcada por rapidez e decisões estratégicas

Disputa da semana exigiu reflexo e contou com ausência de Brigido, vetado do jogo

Heider Sacramento

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 23:42

Maxiane vence a Prova do Líder e assume o comando da semana no BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

Maxiane conquistou a liderança do BBB 26 na noite desta quinta-feira (29), e mudou o rumo da semana dentro da casa. A terceira Prova do Líder da temporada apostou em uma dinâmica acelerada, na qual atenção e escolhas certeiras fizeram toda a diferença até o resultado final.

A disputa reuniu quase todos os participantes. Brigido não entrou na prova após ser impedido por Breno, que atendeu ao Big Fone e recebeu como missão barrar um adversário das competições da semana.

Ao longo das rodadas, a prova eliminou jogadores gradualmente e manteve o clima de tensão até os momentos decisivos. Com melhor desempenho nas etapas finais, Maxiane conseguiu se destacar e garantiu o posto mais desejado do reality.