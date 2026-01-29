Acesse sua conta
Maxiane vira nova líder do BBB 26 após prova marcada por rapidez e decisões estratégicas

Disputa da semana exigiu reflexo e contou com ausência de Brigido, vetado do jogo

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 23:42

Maxiane vence a Prova do Líder e assume o comando da semana no BBB 26

Maxiane conquistou a liderança do BBB 26 na noite desta quinta-feira (29), e mudou o rumo da semana dentro da casa. A terceira Prova do Líder da temporada apostou em uma dinâmica acelerada, na qual atenção e escolhas certeiras fizeram toda a diferença até o resultado final.

A disputa reuniu quase todos os participantes. Brigido não entrou na prova após ser impedido por Breno, que atendeu ao Big Fone e recebeu como missão barrar um adversário das competições da semana.

Ao longo das rodadas, a prova eliminou jogadores gradualmente e manteve o clima de tensão até os momentos decisivos. Com melhor desempenho nas etapas finais, Maxiane conseguiu se destacar e garantiu o posto mais desejado do reality.

Além da imunidade, a nova Líder passa a ocupar o quarto especial e terá influência direta nos próximos rumos do jogo, especialmente na formação do Paredão, que promete mexer com alianças e estratégias nos próximos dias.

