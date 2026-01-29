OUÇA AGORA!!

Claudia Leitte lança 'Vuco Vuco' e aposta em novo hit para o Carnaval 2026

Nova música chega às plataformas e entra no repertório da cantora para a maratona de shows da folia

Heider Sacramento

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 21:39

Claudia Leitte lança “Vuco Vuco” e esquenta o clima para o Carnaval 2026 Crédito: Divulgação

Às vésperas de iniciar oficialmente sua temporada de Carnaval, Claudia Leitte apresenta ao público a música Vuco Vuco, aposta certeira para embalar a folia de 2026. O single foi lançado nesta quinta-feira (29), nas principais plataformas digitais, reforçando o repertório da artista, que já soma mais de 15 apresentações confirmadas pelo Brasil.

Segundo Claudia, a canção segue uma tradição pessoal de guardar faixas especiais para o verão e para o Carnaval. A ideia é traduzir em som a energia das ruas, o calor, a multidão e a vibração típica do axé. Com batida acelerada e clima leve, Vuco Vuco chega como um galope contagiante, pensado para fazer o público cantar e dançar do início ao fim dos shows.

“Há alguns anos eu sempre guardo alguma música especial para essa época de verão que combina com a nossa energia nas ruas, com o calor, o suor, a muvuca, com o vuco vuco do povo. É uma canção leve, divertida, um típico galope com o dendê do axé. É um presente para a galera que me acompanha. A gente vai ferver nas ruas com ela!” comenta a cantora.

Claudia Leitte 1 de 4

A composição é assinada por Samir Trindade, parceiro frequente da cantora em sucessos anteriores, ao lado de Marco Lima e Ed Nobre. A música reforça a proposta de conexão direta com os fãs, algo que Claudia considera essencial em seus trios e palcos, onde costuma cantar por horas sem perder o fôlego.

O lançamento também dialoga com o conceito que a artista escolheu para o Carnaval 2026, batizado de Feira de Especiarias. O tema simboliza a mistura de ritmos, referências e sensações que marcam sua trajetória, celebrando a diversidade cultural brasileira e a música como ponto de encontro coletivo.

Para aquecer o público antes da folia, Claudia vem promovendo ações nas cidades por onde passa durante o verão. Uma delas envolve um desafio nas redes sociais, no qual os fãs mostram qual plateia entrega a melhor performance de uma de suas músicas recentes, criando uma disputa divertida entre os shows.